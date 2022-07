Castelvetro. Weekend di musica nel primo fine settimana di luglio

Al via a Castelvetro, nel primo fine settimana di luglio, il nuovo e ricco cartellone “D’Estate, voci, suoni, persone”, con due appuntamenti a sfondo musicale.

Si parte sabato sera 2 luglio, alle ore 21, sulla centrale piazza Roma, con “Note al chiaro di luna”, il concerto del Corpo bandistico di Castelvetro che si concluderà con la tradizionale “Carsinteda” del gruppo Alpini di Castelvetro. Aperta anche, in via straordinaria, la mostra di abiti rinascimentali “Fili d’oro a Palazzo” a cura dell’associazione Dama Vivente.

Domenica 3 luglio, invece, l’appuntamento è alle ore 19 al Cimitero napoleonico di Levizzano Rangone, con ritrovo e partenza per la passeggiata musicale “Voci in cammino” in compagnia di Ekos Vocal Ensemble, che si snoderà sulle colline levizzanesi fino all’Orto botanico Rinaldi Gelsomini. Il percorso della passeggiata è facile e quindi adatto a tutti. Gli Ekos Vocal Ensemble sono un gruppo formato da 12 ragazzi diretti dal maestro Massimo Pizzirani, virtuosi del canto vocale “a cappella” con l’interpretazione di brani di svariati generi musicali.

L’avvio “musicale” del nuovo cartellone estivo castelvetrese non è casuale e, come dice l’assessore alla cultura, Giorgia Mezzacqui: «L’importanza e la forza della musica, lo abbiamo visto anche in occasione del recente esame di maturità dove una traccia del tema è stata dedicata al celebre saggio di Oliver Sacks, “Musicofilia”, sono nella sua capacità di mettere in connessione le menti e le anime, nonché dei suoi nessi con le funzioni e disfunzioni del nostro cervello».

Info: Ufficio Cultura del Comune tel. 059 758818.