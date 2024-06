Un tuffo nel Medioevo con Castrum Spinalamberti

Si svolgerà l'8 e 9 giugno l’iniziativa Castrum Spinalamberti organizzata dalla Libera Compagnia dei Cavalieri del Fiume APS all’interno della Rocca Rangoni. Si comincia l'8 mattina nella Corte d’onore di Rocca Rangoni dove, dalle 9 alle 13, si terrà una didattica scolastica sull’Alto e Basso Medioevo. Invece domenica 9 dalle 10.30 appuntamento con il laboratorio di costruzione delle frecce.

Entrambe le giornate sarà presente nella Sala della formaggiaia una mostra espositiva di figurini e diorami storici, oltre a dimostrazioni di pittura e montaggio di modelli in miniatura, a cura di Riccardo Vandini che cercherà di coinvolgere i curiosi a capire meglio la bellezza di questo hobby, dove storia, studio e arte si uniscono, dando vita a piccoli scorci di storia in miniatura.

Nella corte d’onore di Rocca Rangoni saranno presenti entrambi i giorni dimostrazioni di antichi mestieri medievali. Appena fuori dalla corte verrà allerstito l’Accampamento longobardo, una locanda medievale con cibi e birra, mostra di copie dei ritrovamenti della necropoli longobarda di Spilamberto. I longobardi presenteranno inoltre l’arte culinaria.

Per aggiornamenti e dettagli www.comune.spilamberto.mo.it e canali social del Comune.

La Compagnia dei Cavalieri del Fiume nasce nell’agosto del 2008 a Spilamberto, dalla passione per il medioevo di quattro appassionati di storia medievale a cui pian piano si sono aggiunti sempre più persone creando la compagnia che è tutt’ora. l’epoca principale che la compagnia tratta è il XIII secolo, nelle guerre tra Guelfi e Ghibellini che hanno segnato il nostro territorio tra Modena e Bologna; lo stesso periodo di Dante alighieri, dell’imperatore Federico II di Svevia e della nascita del borlengo. Inoltre la compagnia ha la possibilità di rievocare un’altra epoca storica come quella normanna.

I cavalieri del fiume, nel corso degli anni, si sono specializzati nel mostrare fedelmente la vita in un accampamento, riproducendo i vestiari in collaborazione con sartorie specializzate e studiando le tecniche di combattimento corpo a corpo e a distanza. La compagnia ha svolto le proprie attività principalmente nei territori della Lombardia, dell’Emilia-Romagna e, più in generale, in molte zone del nord d'Italia, riuscendo a partecipare a un documentario su History Channel e ad un docufilm su RAIStoria.

Oltre alle battaglie, sono anche rappresentati i mestieri che si svolgevano all'epoca, quali l’artigiano del cuoio, il cuoco, il fabbro, lo scriba, lo speziale e il costruttore d’archi. Tutte le scene di vita quotidiana si possono ammirare tra le tende dell’accampamento dalle insegne bianche e verdi (colori della compagnia).