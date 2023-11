"Cattivi Maestri" uno spettacolo di teatro, danza, musica, performance, poesia e arti visive

Sabato 25 novembre al Teatro Troisi di Nonantola alle ore 21, per la stagione “Rassegne Ospiti”, arriva “Cattivi Maestri”, il travolgente contenitore di arti performative. Uno spettacolo dove si mescolano sapientemente teatro, danza, musica, pittura, fotografia e incontro tra pubblico e artisti.

Per il pubblico è l'occasione unica di vivere le opere durante la loro fase creativa, work in progress dentro e fuori dal palcoscenico. Più eventi, più esperienze in una sola serata, per vivere l’arte in maniera informale. Qualcosa di sorprendente può accadere in ogni angolo.

Lo spettacolo è a cura di Ludovico Van Teatro, in collaborazione con: Natura fragile, Fondazione di Modena, Comune di Nonantola, Collettivo Cattivi Maestri, Officine Musicali. Prenotazioni e info: infocattivimaestri@gmail.com