“Cavalleria Rusticana” arriva a Sassuolo al piazzale della Rosa

Sabato 2 luglio alle 21,30 in piazzale Della Rosa si terrà un’esecuzione integrale in forma di concerto dell’opera di Pietro Mascagni “Cavalleria Rusticana”; il prestigioso appuntamento è organizzato dalla Scuola Corale “Giacomo Puccini” di Sassuolo in collaborazione con il Circolo Amici della Lirica di Sassuolo, con il contributo e il patrocinio del Comune di Sassuolo.

Prima opera di Mascagni, composta nel 1890 per un concerto di composizione indetto dalla Casa Editrice Sonzogno, Cavalleria Rusticana trae il suo soggetto dalla novella omonima di Giovanni Verga, inclusa nella raccolta “Vita dei campi”, adattata per la scena dal librettista Giovanni Tarzoni-Tozzetti. Il successo straordinario che la accompagnò fin dalle prime esecuzioni non fu più replicato da Mascagni nella sua produzione successiva; cavalleria Rusticana rappresenta probabilmente l’esito più alto del Verismo in musica e figura tra le pagine più eseguite e amate del teatro musicale di ogni epoca.

Il concerto sassolese vedrà la partecipazione di un qualificato quintetto vocale con professionisti di chiara fama, composto dal soprano Serena Daolio (Santuzza), dal tenore Roberto Brugioni (Turiddu), dal baritono (maurizio Leoni (Compar Alfio), dal mezzosoprano Monica Minarelli (Mamma Lucia) e dal soprano Victoria Vasquez Jurado (Lola).

La Corale Puccini sarà diretta da Simone Guaitoli; il ruolo di Maestro Concertatore al Pianoforte è affidato a Claudia Rondelli.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. In caso di maltempo, lo spettacolo si svolgerà presso la Chiesa di san Giovanni Neumann (in via Rovigo 2 – zona Parco Ducale).

Per informazioni: 0536/810958 – coralepuccinisassuolo@gmail.com