Cecilia Sala e "L'incendio"il romanzo che racconta la guerra con le immagini e il suono

La giornalista Cecilia Sala è protagonista dell'incontro di domenica 10 dicembre alle 17.30 con un libro che affronta ben tre roghi che si sono sviluppati in tre specifiche regioni del mondo. Metaforici, s'intende; ma sono tre punti di vista di ragazzi in conflitto tra Iran, Ucraina e Afghanistan. Questo è "L'incendio" (Mondadori), il romanzo di una giornalista che negli ultimi mesi ha saputo raccontare la guerra attraverso le immagini e il suono, grazie al podcast quotidiano Stories. Katerina ha 28 anni, ha fatto la modella e oggi è un soldato in Ucraina. Forouzan ha 23 anni, studia Elettronica all'università di Teheran. Zarifa è cresciuta in Afghanistan con l'idea che da grande avrebbe fatto politica. Cecilia Sala ha incontrato loro e molti altri, li ha seguiti alle feste e tra le bombe. Il risultato è il racconto di una generazione tra Iran, Ucraina e Afghanistan: un racconto corale, straziante, verissimo, che ci mostra in presa diretta «tre incendi che bruciano il mondo» e lo sconvolgono oltre i confini dei Paesi in cui sono divampati.

