"Riempi il mondo di verde”, due gioni green in piazza Roma

CEFA onlus con il Comune di Modena e Fondazione di Modena celebrano la giornata mondiale dell’ambiente con un incontro che si tenuto il 17 maggio e una pixel art in piazza Roma che si terrà il 20 e 21 maggio. L’iniziativa coinvolgerà cittadini, scuole, istituzioni e imprese per sensibilizzarli sulla “sfida dimenticata” del cambiamento climatico e sostenere attraverso la scelta di piantine aromatiche un progetto di piantumazione che si realizzerà a Modena e in Kenya.

CEFA sarà in Piazza Roma per celebrare la Giornata Mondiale dell’Ambiente con la seconda edizione di “Riempi il mondo di verde” Con questa iniziativa continua anche la nostra missione di sensibilizzazione alla tutela dell’ambiente, perché oggi più che mai dobbiamo prenderci cura del nostro mondo, partendo proprio da ciò che ci circonda.

Tra le tante novità di quest’anno, saremo in piazza con le nostre piante aromatiche per 2 giorni e una pixel art ancora più interattiva e coinvolgente. Grazie al supporto degli studenti e ai nostri volontari porteremo in piazza un labirinto verde composto da 4000 piante aromatiche e 300 mq di erba. Il labirinto con i suoi bivi rappresenta le scelte che il mondo intero e quindi ognuno di noi è chiamato a fare per contrastare il cambiamento climatico. Ad ogni bivio del labirinto si troverà una semplice domanda che potrà guidare i partecipanti verso l’uscita. Un gioco per sensibilizzare ma non solo, anche quest’anno tutte e tutti potranno scegliere una bellissima piantina aromatica con un offerta di 5 € e sostenere così il progetto per piantare alberi a Modena per compensare la produzione di CO2, e in Kenya per contrastare la siccità.

Grazie al coinvolgimento di Confcommercio Modena e dell’associazione ModenaAmoreMio già da lunedì 16 maggio i negozi aderenti di Modena esporranno nelle loro vetrine una delle piante aromatiche e la locandina di sensibilizzazione sulla giornata mondiale dell’ambiente.

Le novità della seconda edizione

Labirinto: Un installazione interattiva, un labirinto in cui le persone potranno perdersi ma soprattutto trovare l’uscita grazie alle domande che troveranno ad ogni bivio sui comportamenti che ognuno di noi deve tenere per contrastare il cambiamento climatico.

Il coinvolgimento delle Scuole: nel mese di aprile abbiamo realizzato 6 incontri di formazione sul tema del cambiamento climatico presso istituto Corni di Modena. Il venerdì mattina alcuni alunni della scuola media Carducci ci aiuteranno a realizzare l’installazione e nel corso della mattina altre classi delle scuole di Modena verranno per provare il labirinto dalle ore 11.00

Grazie ai fondi donati da chi aderirà all’iniziativa prendendo una o più delle 4000 piante aromatiche, saranno realizzati due interventi di piantumazione. A Modena pianteremo alberi autoctoni per contrastare la produzione di CO2 e in Kenya attraverso la piantumazione di alberi di mango per supportare le popolazioni della regione che stanno vivendo la più grande crisi di siccità dal 1981.

Tutti e tutte possono aderire a questa iniziativa passando in piazza Roma a Modena nelle giornate di venerdì 20 o sabato 21 e con un offerta di 5 € ritirare una delle 4000 piante aromatiche. o con una donazione sul sito www.cefaonlus.it

Ogni 10 piantine aromatiche scelte potremo piantumare un albero.

Il programma del 20 Maggio

Ore 8.00 Arrivano 4000 piante aromatiche e 300 metri quadri di erba in piazza Roma.

Ore 8.45 iniziamo a disegnare il mondo di 30 metri di diametro. Arrivano gli studenti della scuola Carducci aiutare i volontari di CEFA

Ore 9.30 iniziamo a riempire il disegno con le piante aromatiche e con l’erba per creare il labirinto.

Ore 9.45 arriva l’assessore Baracchi per aiutarci a realizzare l’installazione.

Ore 11.00 L’installazione è completata, abbiamo Riempito il mondo di verde ! Sarà possibile fare le foto o video dell’installazione dal terrazzo dell’Accademia. Arrivano le classi per percorrere il labirinto.

Dalle 11 e per tutto il pomeriggio sino alle 19.00 l’installazione sarà a disposizione del pubblico per fare il labirinto e riceve un simpatico omaggio per chi riesce a trovare l’uscita. Ci saranno interventi alternati da musica per spiegare i progetti che saranno sostenuti e il senso dell’iniziativa.

ore 17.15 sindaco Muzzarelli Giancarlo passa a provare il labirinto.

Ore 19.00 chiusura dell’installazione.

Il programma del 21 maggio

Ore 9.00 apertura dell’installazione

Ore 9.30 saranno operativi i punti di distribuzione in Piazzale Muratori e Piazza San Francesco.

Ore 10 interventi dei rappresentanti di Socie Emilbanca, Soci Coop, volontari CISV, volontari CEFA.

ore 11.00 sarà possibile salire all’accademia per realizzare foto e video dall’alto.

Dalle 11 e per tutto il pomeriggio sino alle 19.00 l’installazione sarà a disposizione del pubblico per fare il labirinto e riceve un simpatico omaggio per chi riesce a trovare l’uscita. Ci saranno interventi alternati da musica per spiegare i progetti che saranno sostenuti e il senso dell’iniziativa.

Ore 15.00 arriva Assessore Filippi Alessandra passa per provare il labirinto.

Ore 19 tutta l’erba e le piante rimaste vengono trasferite e Magreta dove saranno accolte dal Gruppo Scout locale per essere piantate.