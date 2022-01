"Giornata della Memoria", tanti eventi a Sassuolo in memoria delle vittime dell'Olocausto

Indirizzo non disponibile

Inizieranno sabato 22 gennaio le iniziative organizzate dall’Amministrazione Comunale di Sassuolo in collaborazione con i circoli e le associazioni cittadine, per celebrare la “Giornata della Memoria”, in occasione del 77° anniversario della liberazione del campo di Auschwitz.

Sabato 22 gennaio, a partire dalle ore 17 presso la Galleria d’Arte Moderna J.Cavedoni, in via Fenuzzi, si svolgerà l’inaugurazione della “Collettiva d'arte in occasione della Giornata della Memoria” a cura del Gruppo Pittori J.Cavedoni.

Mercoledì 26 gennaio, a partire dalle ore 21 presso la Biblioteca comunale N.Cionini di via Rocca, “La scrittura o la vita”: percorsi di scrittura e riflessione per il Giorno della Memoria a cura di Maria Antonia Bertoni e dell'Associazione Artemisia.

Giovedì 27 gennaio si terranno le celebrazioni ufficiali. A partire dalle ore 10, presso il parco delle Rimembranze di viale XX Settembre, alla presenza delle Autorità cittadine e dei rappresentanti delle Associazioni d’Arma, dei Deportati, ex Internati e Combattenti e della Resistenza si terrà la cerimonia pubblica e commemorazione delle vittime dei campi di sterminio e degli ex internati militari e civili con la posa della corona d’alloro. La cerimonia culminerà con due letture a cura di ANPI Sassuolo: “La memoria rende liberi” di Liliana Segre e “Donne e Bambini nei lager nazisti - testimonianze dirette” a cura di Giorgina Bellak e Giovanni Melodia.

Le iniziative sono a cura dell’Amministrazione Comunale, ANPI Sassuolo, Circolo Culturale Artemisia e Gruppo Pittori J.Cavedoni.