"La cena dell'idiota", lo chef Marchini porta in tavola Dostoevskij a Montecuccolo

Nel 2021 ricorrono i 200 anni dalla nascita di quello che con ogni probabilità è stato il più grande scrittore di tutti i tempi: Fëdor Dostoevskij. Un anniversario non degnamente ricordato in Italia ma che offre l'occasione, dopo il successo della cena dantesca del 4 agosto, per proporre un nuovo appuntamento del ciclo "lo chef interpreta la storia", ideato dalla Locanda del condottiero, il ristorante del Castello di Montecuccolo, in collaborazione con lo chef stellato Luca Marchini, titolare dell'Erba del Re.

L'evento, a cura del Club Rotary di Pavullo, si terrà lunedì 18 ottobre nella suggestiva cornice della "Galleria Covili" all'interno del Castello di Montecuccolo, e si intitolerà La cena dell'idiota. Luca Marchini proporrà un menù russo originale, appositamente creato per l'occasione, che partirà con gli antipasti del Principe Myskin, per poi passare al piatto forte di Nastas'ja Filippovna e chiudere con il dessert di Rogòzin.

Le varie portate sono dedicate ai personaggi principali di uno dei romanzi più conosciuti di Dostoevskij, L'idiota, che venne scritto nel 1869 quando lo scrittore si trovava a Firenze. Ed è per questo motivo che l'ospite della serata sarà un grande intellettuale fiorentino, il professor Franco Cardini. Cardini introdurrà la cena con alcune riflessioni sul pensiero di Dostoevskij, la cui attualità, nelle sue analisi filosofiche e sociologiche, è evidente anche e soprattutto nei difficili tempi che stiamo vivendo. Franco Cardini farà poi un breve cenno all'argomento del libro che presenterà martedì 19 ottobre alle 17 presso la Chiesa di Santa Croce a Pavullo nell'ambito delle celebrazioni per il 30° anniversario della locale Caritas, vale a dire L'avventura di un povero cavaliere del Cristo, dedicato a San Francesco e Dante.

Il costo della serata sarà di Euro 50 a persona. Per prenotazioni 327 8770278