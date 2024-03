Cent’anni di Attilio Cassinelli, incontro con la figlia

Per celebrare i 100 anni del celebre autore e illustratore Attilio (Attilio Cassinelli) la biblioteca “Il falco magico” propone l’appuntamento con la figlia Alessandra Cassinelli, rinviato lo scorso febbraio.

Sabato 16 marzo alle ore 10:30, nella sala espositiva del “Falco magico”, si svolgerà “Attenti al lupo!” un incontro rivolto a genitori, educatori, insegnanti e curiosi, in cui Alessandra Cassinelli condurrà il pubblico nei boschi delle fiabe per raccontare il lungo percorso creativo del padre: un artista attivo dagli anni Sessanta che ha accompagnato intere generazioni di bambini con le proprie storie semplici e poetiche, il tratto sobrio e riconoscibile, la sua singolare capacità di sintesi. L’iniziativa di sabato sarà anche l’occasione per approfondire le tematiche più care all’autore, dalla salvaguardia della natura all’attenzione per la fragilità e le differenze. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Nella sala espositiva del” Falco magico”, fino a sabato 16 marzo, negli orari di apertura del servizio, si può visitare “Il mondo di Attilio”, un’installazione immersiva che mostra i lupi, i boschi e i famosi personaggi delle fiabe e delle favole. L’esposizione di diverse edizioni librarie - patrimonio della stessa biblioteca per ragazzi - e di alcune tavole originali, mostra la tecnica grafica e l’evoluzione artistica di un autore inconfondibile e sempre attuale.

Attilio Cassinelli, nato a Genova nel 1923, è illustratore, poeta e narratore per immagini. Vive e lavora a Novi Ligure (AL). I suoi libri sono tradotti in tutto il mondo e la sua opera creativa è costellata da diversi riconoscimenti: tra questi il Premio con Menzione d’onore IBA (Internationale Buchkunst Ausstellung), il Premio Andersen, il Bologna Ragazzi Award (premio internazionale della Bologna Children’s Book Fair) e il Premio nazionale “Nati per Leggere”.