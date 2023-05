I cento anni del Coro Luigi Gazzotti: Carmina Burana al Teatro Pavarotti-Freni

Grande traguardo per il Coro Luigi Gazzotti che compie cento anni. Il coro è indissolubilmente legato - tramite le persone e le loro storie - alla città di Modena. Più di un'iniziativa è stata dedicata a questa ricorrenza e, dopo la grande festa musicale del 15 aprile scorso alla Chiesa del Voto e la mostra multimediale che dal 23 aprile al 7 maggio ha riempito di visitatori il Nuovo diurno di Piazza Mazzini, il concerto del prossimo 14 maggio al Teatro Comunale segnerà uno dei momenti più rilevanti di queste celebrazioni. Altri appuntamenti di grande interesse, nell'ambito della Stagione MusicaCantoParola 2023-2024, sono in programma per l'autunno.

Il concerto di domenica 14 maggio sarà introdotto da Stefano Jacoviello, docente di Semiotica della Cultura all’Università di Siena, ricercatore e scrittore. La sua ricerca spazia dalla musica all’immagine, alle pratiche sociali, incrociando il metodo semiotico con l’antropologia e la teoria delle arti. È coordinatore scientifico in diversi progetti internazionali sul rapporto fra patrimonio, memoria e arti performative. Il programma del concerto prevede un'opera iconica del Novecento, i Carmina Burana di Carl Orff, nella cornice del Teatro comunale Pavarotti Freni.