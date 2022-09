Gli scot modenesi festeggiano un secolo di vita, in 4mila al parco della Resistenza

Lo Scautismo Cattolico Modenese compie 100 anni, e i gruppi di tutte le Associazioni coinvolte - AGESCI Zone di Modena e Modena Pedemontana, MASCI e StileScout - si preparano già da tempo per promuovere questi festeggiamenti, che si svolgeranno al Parco della Resistenza di Modena da venerdì 9 a domenica 11 settembre 2022.

Questo festival coinvolgerà con attività variegate i quasi 4.000 scout della provincia di Modena, oltre ai tanti vecchi soci delle diverse Associazioni; in particolare domenica 11 settembre alle ore 16.00, saranno riuniti tutti insieme al Parco della Resistenza per la S. Messa celebrata da Mons. Erio Castellucci e per la chiusura comunitaria delle celebrazioni con il saluto delle autorità. Ad oggi hanno confermato la loro presenza: il Capo Scout d’Italia, Fabrizio Marano; Roberta Vincini e Francesco Scoppola, Presidenti del Comitato Nazionale AGESCI; la Responsabile Regionale AGESCI, Daniela Dallari, e l’Assistente Ecclesiastico Regionale, don Andrea Turchini, Massimiliano Costa presidente nazionale Masci. Sarà presente anche Gian Domenico Tomei, presidente della Provincia di Modena.

Programma generale

VENERDÌ 9 SETTEMBRE, nell’Area Spettacoli che verrà allestita presso il parco della Resistenza

18.00 - MagnaTour, evento organizzato dalla Pattuglia Agorà (AGESCI Zona di Modena) che ha come obiettivo quello di compiere un viaggio fra le diverse comunità straniere presenti sul nostro territorio, ascoltando e gustando le loro tradizioni non solo culinarie; un modo per stare insieme, essere cittadini del mondo e “fratelli tutti”

21.00 - serata musicale con la partecipazione del gruppo musicale scout “Una band a Casu”

SABATO 10 SETTEMBRE, nell’Area Spettacoli che verrà allestita presso il parco della Resistenza

21.00 – concerto-spettacolo multimediale “Cantando con le Aquile Randagie”, immagini e canti dello scautismo clandestino

DOMENICA 11 SETTEMBRE, presso il parco della Resistenza e il centro storico di Modena

09.00: attività scout per bambini/1 e ragazzi/e, accompagnati dai capi, suddivise per fascie di età: › lupetti e coccinelle (bambini/e, 8-12 anni), Caccia Francescana (parco della Resistenza) › esploratori e guide (ragazzi/e, 12-16 anni), Guidocini Verdi e Fiera delle Imprese (parco della Resistenza) › rover e scolte (ragazzi/e, 17-21 anni), whorkshop e laboratori su temi di attualità (centro storico di Modena)

16.00: chiusura comunitaria delle celebrazioni con saluto delle autorità e S. Messa celebrata da Mons. Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola

DURANTE TUTTO IL WEEKEND, nell’Area Mostra che verrà allestita presso il parco della Resistenza - Mostra scout del Centenario, con foto storiche dello scautismo Nazionale e Modenese Infine, alle ore 11.00 di domenica 11 settembre verrà inaugurata anche la sede dell’associazione Stile Scout presso la Madonna del Murazzo con la presentazione del libro “Alle Radici delle Fronde” e l’inaugurazione del restauro del giglio sul campanile.