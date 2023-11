Alla Centrale 66 in arrivo il Winter Metal Poets

Sabato 2 dicembre, a partire dalle ore 21, si terrà il ?????? ????? ????? presso Centrale 66, via Nicolò dell’Abate n.66, Modena

???????? ?????? è una band italiana di prog power metal. Il loro suono si basa su potenti riff ispirati alle band thrash metal, arricchiti da arrangiamenti melodici e orchestrali, ispirati alle band power e prog metal, mentre i loro testi sono basati sulla letteratura e la poesia. Il primo album completo, intitolato "Poetica", è stato rilasciato nel marzo 2021 tramite Pride and Joy Music. Il secondo album, intitolato "Wasteland", è uscito nel novembre 2022. Esattamente 100 anni dopo la sua prima pubblicazione, "Wasteland" è un album concettuale che celebra il poema omonimo di Thomas Stearns Eliot, pubblicato nel 1922, considerato uno dei grandi capolavori della poesia moderna. "Wasteland" presenta la partecipazione di Hansi Kürsch (Blind Guardian) e Tom S. Englund (Evergrey). Attualmente stanno lavorando ad un nuovo doppio concept album che uscirà nel 2024

???????? è una band metal folk di Pisa che prende il nome dagli antichi "vexillum", insegne di battaglia simbolo di onore e cultura. Fondata da Michele Gasparri nel 2004 come Shadow Vexillum, la band abbraccia la cultura celtica, nordica e folk, indossando il kilt scozzese come segno di appartenenza. La loro storia inizia con due demo, "Tales" nel 2005 e "Neverending Quest" con Dario Vallesi come cantante principale. Nel 2011, pubblicano il loro primo album, "The Wandering Notes," con la partecipazione di musicisti noti come Alex Lucatti e Fabio Lione, guadagnando il palcoscenico europeo. Dopo il tour, Efisio Pregio diventa il batterista, registrano il secondo album, "The Bivouac" nel 2012 e si esibiscono con band di alto livello. Nel 2015, pubblicano "UNUM," un concept album con noti artisti collaboratori. Nel 2021, lanciano "WHEN THE GOOD MEN GO TO WAR," continuando a promuovere la loro musica folk metal. La loro passione per la cultura e la musica li rende una presenza unica nella scena, portando avanti il significato degli "vexillum" antichi come simbolo di onore e cultura.

??????? è un progetto nato nel 2016 tra le province di Parma e Reggio Emilia grazie a tre giovani musicisti: Simone, Francesco e Lorenzo, tutti con una forte passione per l'hard/heavy anni '80. Il loro genere musicale è chiaramente ispirato agli artisti principali dell'hard rock, dell'heavy metal e dell'AOR, ma lo reinterpretano in chiave moderna nei loro brani originali. Nel 2018, si sono uniti al produttore Michele "Dr. Viossy" Vioni e hanno introdotto Gianluca come cantante, iniziando a scrivere il loro primo album di brani inediti. Nel 2019, la formazione della band si è completata con Alberto e Ivan, e hanno pubblicato il loro primo album, "Hands of Time," prodotto e registrato da Michele Vioni con la collaborazione di Michele Luppi. Nel corso degli anni, Arcadia ha aperto concerti per band storiche come Secret Sphere, Vinnie Moore, Kee Marcello e Banco del Mutuo Soccorso. Nel 2022, hanno suonato sul palco principale del Guitar Show di Padova, vincendo il contest indetto da Marco Fanton, "FantHome New Generations." Per il 2024, la band sta lavorando al loro secondo album in collaborazione con Michele Luppi.

CONTRIBUTO BAND: 8 Euro. Il ricavato sarà devoluto al progetto dell’ “Associazione Casa delle donne contro la Violenza Odv di Modena” . Possibilità di cenare al centrale 66, gradita prenotazione al : 3737651192 solo wathsapp