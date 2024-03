Al centrale 66 Necrodeath, Black Ancestry, Apocalyptic Salvation e dj set The Abyss

Rebel Circle, in collaborazione con The Abyss Booking and Promotion, Merlin Music Management e Centrale66 presentano: Necrodeath+ Black Ancestry + Apocalyptic Salvation + dj set The Abyss.

Sabato 9 marzo, a partire dalle ore 21, presso Centrale 66, via Nicolò dell’ Abate n.66, Modena, si terrà il live dei Necrodeath. In apertura i black/ thrashers mantovani Black Ancestry e i deathers reggiani Apocalyptic Salvation.

I Necrodeath sono una storica thrash/black metal band, formatosi nel 1984 a Genova. Sono uno dei primi gruppi thrash originatisi in Italia, assieme ad altri come Bulldozer e Schizo.

La loro musica è un connubio tra un violento thrash metal e uno stile vocale tipico del black metal.

I Necrodeath hanno avuto una certa influenza su svariate formazioni di metal estremo come Cradle of Filth, Mayhem, Immortal, At the Gates, Brutal Truth e Marduk. La musica della band è ispirata al sound di Slayer, Sodom, Dark Angel, Possessed, Venom, Kreator, Celtic Frost e Bathory.

I Black Ancestry nascono nel 2018 a Mantova. Nel 2019 esce il primo demo di stampo Black Metal anni '90 "The Ritual of Blood and Candles". Con la nuova line Up esce il secondo demo "Rise" nell' aprile 2022, un disco dalle sonorità più thrash derivate dalla prima ondata Black Metal degli anni'80.

Gli Apocalyptic Salvation sono nati nel 2007 a Reggio Emilia, gli Apocalyptic Salvation sono una band italiana dedita ad un Death Metal caratterizzato da tempi serrati e riff taglienti. Freschi del loro nuovo disco “L.O.V.E.”, uscito a giugno via ETN Records e distribuito da Pushment 18 Records.

A seguire dj set by The Abyss