Al Centro Musica i giovani artisti del “Changes”

Si conclude domenica 12 novembre con un concerto a ingresso gratuito “Changes”, la residenza artistica promossa dal Centro Musica del Comune di Modena a cui hanno partecipato cinque giovani strumentisti del territorio. L’appuntamento è alle 21 nella Torre del MusicHub, in via Morandi 71, dove è in programma il live di “restituzione” del percorso sviluppato nelle ultime settimane assieme al coordinatore Riccardo La Foresta e all’artista ospite Ellen Arkbro.

In particolare, durante la serata viene presentato il risultato della residenza artistica. La guest Arkbro ha creato per l’occasione un’omonima composizione - “Changes”, appunto - e ha lavorato nelle giornate di residenza artistica con l’ensemble di musicisti emiliano-romagnoli under36 selezionati in primavera con un bando: Caroline Halleck ai sassofoni, Leonardo Melchionda e Giacomo Zanus alle chitarre, Renato Grieco al contrabbasso e Thomas Canna alla batteria. La scelta di un organico di chiaro stampo jazzistico riflette le ultime uscite discografiche di Arkbro, che si è distinta nel panorama internazionale lavorando al confine tra sintesi elettronica e composizione strumentale, indagando la spazialità del suono e il rapporto con l'architettura, in particolare con l’utilizzo dell’organo.

L’evento del 12 novembre è su prenotazione: le informazioni necessarie per prenotare il proprio invito si possono trovare sul sito www.musicplus.it e sui canali social del Centro Musica; è possibile anche contattare la struttura via mail (centro.musica@comune.modena. it) o telefonicamente (059 2034810).

“Changes” è sviluppato all’interno del progetto Sonda Music Sharing - Super(So)Niche”, finanziato dalla legge musica 2/2018 della Regione per il triennio 2021-2023, e alle attività legate a Modena Città creativa Unesco per le Media arts.