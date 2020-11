Apre nel cuore di Modena il nuovo centro ottico Dalpasso

Sabato 14 Novembre Ottica Dalpasso, l’Azienda Reggiana con oltre 70 anni di storia, “sbarca” a Modena con un nuovo concept store che esprime il DNA dell’impresa: innovazione, professionalità, soluzioni dedicate si fondono per dare vita ad un’esperienza di acquisto unica, dove il cliente è ascoltato, guidato nelle sue scelte, garantito dalla migliore qualità dei prodotti e seguito anche dopo l’acquisto. Michele e Silvia, i nostri ottici, condurranno i clienti nella scelta della migliore soluzione visiva più adatta al loro stile di vita.

Ottica Dalpasso apre nel cuore di Modena, in Via Farini dove tradizione, storia e cultura trovano perfetta armonia con la modernità e lo stile tipico della città.

L’emergenza sanitaria Nazionale non ha consentito la realizzazione di una cerimonia di apertura in perfetto stile Dalpasso, l’Azienda ha voluto, tuttavia, esprimere la propria vicinanza con la comunità modenese attraverso una strategia digital che la vedrà impegnata nel condividere i propri valori, gli ambienti del nuovo store e le sue esclusive opportunità.

Ottica Dalpasso non si è limitata solo a questo, ha volto proporre una speciale iniziativa, dedicata alle famiglie: dall’apertura fino alla fine dell’anno tutti i nostri clienti che acquisteranno il loro nuovo equipaggiamento visivo avranno la possibilità di acquistare un secondo occhiale per i propri cari dove una lente la regaliamo noi!

Siamo vettori del cambiamento, da 70 anni portiamo le migliori tecnologie ai nostri clienti.

DA’ VALORE AI TUOI OCCHI è la nostra visione che esprime il nostro DNA, le nostre persone, la nostra quotidiana passione nel voler garantire sempre il meglio.