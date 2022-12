Musica, danza aerea, auto d'epoca e mercatini per il weekend del centro storico

Modenamoremio, società di promozione del Centro Storico di Modena, apre un weekend ricco di iniziative dedicate a musica, solidarietà, danza aerea, motori e creatività nel centro della città.

Sabato 17 dicembre, dalle ore 16.00 in Piazza Roma, il Team Enjoy, associazione che finanzia e realizza diversi progetti benefici in ambito sanitario- pedriatico, organizza un pomeriggio di dj set in collaborazione con Radio Stella, danza aerea insieme ad Arte Equilibra e una sorpresa per tutti i presenti, per poi proseguire a partire dalle 19.00.con musica rock e pizzica salentina insieme al gruppo musicale “Nati Così”. Durante la giornata Largo San Francesco accoglierà il mercatino creativo de L’Art di Modena, con tante proposte e idee regalo per le festività.

Domenica 18 dicembre, alle ore 16.00, si terrà il concerto di musica e parole “Sogno di Natale” di Ologramma Concert e Argento che, causa maltempo, non si terrà in Piazza Grande ma presso il Palazzo Arcivescovile di Modena in Corso Duomo 34.

Il gruppo corale e strumentale Ologramma è nato nel 2010 e, assieme a musicisti e musicoterapeuti, è formato da ragazzi che presentano disabilità e che amano fare musica insieme.

Sempre nella giornata di domenica 18 dicembre, i volontari del Club dei Motori di Modena, presieduto da Alessandro Rasponi, arriveranno vestiti da Babbo Natale a bordo delle auto d’epoca e da rally della Scuderia Modena Corse in Largo San Giorgio, che si trasformerà in un museo d’esposizione a cielo aperto dalle 9.00 alle 18.00.

L’evento avrà anche una valenza benefica: durante la mattinata, infatti, una rappresentanza del Club dei Motori consegnerà doni ai bambini del reparto pediatrico del Policlinico di Modena.