La Fondazione Collegio San Carlo presenta "Cerbero e Ecate. Cani guardiani delle soglie nella cultura greca antica"

Venerdì 24 marzo, alle ore 17.30, si terrà il secondo appuntamento del ciclo “Gli animali nelle tradizioni religiose. Rappresentazioni, simboli e culti tra sacro e profano”.

La conferenza dal titolo "Cerbero e Ecate. Cani guardiani delle soglie nella cultura greca antica", tenuta da Cristiana Franco, professoressa di Filologia classica presso l’Università per Stranieri di Siena, illustrerà il ruolo simbolico che il cane rivestiva nella società dell’antica Grecia a partire dalla sua rappresentazione mitologica come fedele servitore del proprio padrone e spietato guardiano delle soglie, come nel caso di Cerbero e Ecate.



L’incontro si svolgerà presso la Sala Verde della Fondazione Collegio San Carlo. L’ingresso è libero, fino a esaurimento posti. La conferenza sarà trasmessa anche in diretta streaming sul sito www.fondazionesancarlo.it e sul canale YouTube della Fondazione.

