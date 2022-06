Cerchio di connessione terra cielo e bagno di gong alla Fattoria Centofiori

Martedì 5 luglio, ore 20.30 vi aspettiamo nel Cerchio Sacro della Fattoria Centofiori, sotto alle stelle, Cerchio di Connessione Cielo Terra e Bagno di Gong con Angela Di Bartolo e Manuela Monari.

"In cerchio sotto le stelle coltiveremo un momento di reciprocità e unione a contatto con la Terra e col sigillo del Cielo. Ti accompagneremo a vivere una connessione con te stesso/a, con gli altri e con la Natura con momenti di ascolto profondo, meditazione e le armoniche vibrazioni dei gong connessi con l’Universo. Una serata di Benessere e Cura per Te e per gli Altri. Angela e Manuela, Operatrici Olistiche, Gong Master, unite da una grande amicizia e dal comune intento di promuovere Pace Bellezza Presenza e Armonia".

Prenota per tempo: Manuela 3474155690 - Angela 3393251252