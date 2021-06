"Donne che corrono coi lupi": mindfulness e meditazione a Fellicarolo

Prezzo non disponibile

"Il Cerchio delle Donne riprende a "respirare", " vibrare", "danzare", in presenza e in natura. Questa volta, dopo una colazione insieme a Modena nel punto di ritrovo, partiremo per Fellicarolo, piccolo paesino sugli Appennini Modenesi, dove nascosta nel bosco c'è una straordinaria Cascata: il Doccione. Luogo di acque fluenti ed energia dove faremo il nostro cerchio e le nostre attività a contatto con gli elementi: terrra, acqua, fuoco e aria.

Ci nutriremo della prorompente forza della natura, dei suoi messaggi e trarremo energia sana e salubre per arieggiare la nostra interiorità.

Che cos'è Donne che Corrono coi Lupi? Un luogo sacro e protetto di profonda condivisione in cui portare in modo autentico e senza giudizio, nè maschere, le proprie esperienze e vissuti, le emozioni più segrete e vere, i pensieri, i sogni, le aspirazioni, le difficoltà, nella voglia di crescere insieme e avvicinarci alla nostra essenza e alla missione dell'anima. E' canto che eleva e diventa meditazione, benessere globale veicolato da semplici tecniche di Mindfulness e di Meditazione, è pacificare e armonizzare mente e corpo.

Il Cerchio è occasione di incontro profondo, crescita personale, cura di sè e della propria interiorità, consapevolezza. Presso la cascata faremo attività di riflessione, condivisione, meditazione e danza nella natura, contatto pieno con noi stesse, gli elementi e l'esperienza.

Presenza, Gioia, Gioco e Natura. Pranzo al sacco da condividere. Vi aspettiamo nel Cerchio!" Questo il nuovo appuntamento di meditazione e mindfulness previsto per giovedì 13 giugno, con partenza alle ore 7.30.

Con Manuela Monari, insegnante, scrittrice, Counselor ad indirizzo Mindfulness, formatrice del progetto Mindfulness Gaia Network per il benessere psico-fisico e lo sviluppo della coscienza globale e planetaria. Master Gong. Ha frequentato il corso biennale Alla scoperta del Buddhismo, presso l'Istituto I.L.T.K. di Pomaia e partecipato a numerosi ritiri di meditazione. Ha ultimato il corso annuale GMO, guide per la meditazione, sempre orientato agli insegnamento del Buddhismo Tibetano.

Per prenotare la propria presenza mandate un messaggio WhatsApp al 3474155690 ( Manuela) o al 340 6615656 ( Gloria)

