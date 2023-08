Chalet Lido, un'oasi marittima nel cuore di Carpi

Orario non disponibile

Quando Dal 11/08/2023 al 31/08/2023 Orario non disponibile

Preparati per un'esperienza straordinaria, meravigliosa e incredibile che vi lascerà senza fiato: vivi ilmare nel cuore del centro di Carpi con lo Chalet Lido. Per tutto il mese di Agosto, in Piazza Garibaldi, nel dehor dello Chalet, ti immergerai nell’atmosfera marittima. Potrai assaporare ottimi piatti, potrai bere un fresco cocktail seduto sulle nostre sedie sdraio, potrai chiacchierare sui lettini e divertirti a scattare dei selfie con i super gonfiabili.

Abbiamo ricreato una vera oasi estiva che ti farà vivere momenti di puro relax e spensieratezza anche in città. Anche se le ferie sono già passate o devono ancora arrivare, non preoccuparti, abbiamo portato l’aria delle vacanze a Carpi! Lo CHALET LIDO sarà con i tuoi amici, la tua compagnia o la tua dolce metà il punto di riferimento per l’estate carpigiana con l’atmosfera e il divertimento di una vacanza al mare, proprio qui nella tua città.

Iniziativa in collaborazione con cerviAmare 222 - 226, il lido da sogno sul Lungomare Gabriele d’Annunzio di Cervia, Gilioli 1921 Multistore negozio storico nel cuore di Carpi ed Essent'ial l’azienda che crea oggetti di design dando nuova vita a materiali sostenibili!

Un’unione unica tra Emilia e Romagna.

I posti sono limitati. Prenota subito aperitivo, cena e dopocena per vivere questo momento esclusivo e speciale https://bit.ly/3IPPk1w.