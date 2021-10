"Chi va cercand'amore" nella prima esecuzione assoluta a Grandezze & Meraviglie

Sabato 9 ottobre, nella Chiesa di San Carlo alle ore 21, Grandezze & Meraviglie propone il concerto “Chi Va Cercand’Amore”. L’Ensemble vocale e strumentale Accademia d’Arcadia esegue per la prima volta in età contemporanea il ciclo di madrigali del modenese Giovanni Maria Bononcini (1642-1678), pubblicato nell’anno della sua morte e dedicato a Leopoldo I imperatore. Bononcini, famosissimo in tutta Europa per il suo manuale didattico “Il Musico Prattico”, dimostra con questa opera “il modo di giungere alla perfetta cognizione di tutte quelle cose che concorrono alla composizione dei Canti, e di ciò ch’all’Arte del Contrapunto si ricerca”, come scriveva nel suo celeberrimo testo teorico. Il genere del madrigale, a quel tempo giunto a maturazione, si è sviluppato insieme all’affermazione della cantata a voce sola e dell’opera. Questi madrigali, la maggior parte su testi del Guarini, trattano temi amorosi sotto diverse prospettive e punti di vista. Il madrigale di chiusura, ad esempio, “Non più guerra” parla sì di guerra, ma di guerra d’amore. Questa prima esecuzione integrale proposta dall’Ensemble vocale e strumentale Accademia d’Arcadia s’inserisce nel solco dell’ampio lavoro di Alessandra Rossi dedicato alla dinastia dei Bononcini.

Giovanni Maria Bononcini, padre del più noto Giovanni, fu violinista, maestro di cappella e importantissimo teorico della musica, nonché il maggior esponente della musica strumentale modenese del tardo Seicento.

L’ensemble (strumentale e vocale) Accademia d’Arcadia nasce in seno alla Fondazione Arcadia, a coronamento del lungo lavoro di studio e ricerca, e si caratterizza per una particolare cura nella scelta dei programmi, per l’attenzione alla riscoperta di inediti e per un’interpretazione del repertorio antico che unisce prassi esecutiva storica e sensibilità moderna.

Alessandra Rossi Lürig si dedica attivamente dal 2001 alla ricerca musicologica e al recupero di inediti italiani del ’700, nonché alla ricerca sulla prassi esecutiva della musica italiana del Sei e Settecento. Ricopre dallo stesso anno il ruolo di Direttore Artistico presso la Fondazione Arcadia di Milano, di cui cura anche la collana editoriale Musiche italiane del Settecento, in collaborazione con la Società Italiana di Musicologia (LIM editore, Lucca). Ha curato per la Fondazione importanti progetti musicologici, fra cui il catalogo completo delle opere di Giovanni Bononcini (1670-1747). Ha fondato l’ensemble Accademia d’Arcadia, che esegue musiche italiane del XVII e XVIII secolo con strumenti originali.