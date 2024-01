Alla Chiesa di S. Agnese un concerto-meditazione con Stefano Pellini e Francesco Gibellini

Sabato 20 gennaio, alle ore 21, presso la Chiesa parrocchiale di S. Agnese a Modena si terrà un concerto-meditazione in preparazione alla festa liturgica della Santa Patrona: Stefano Pellini all'organo e Francesco Gibellini alla tromba daranno vita al momento musicale intitolato "Laudate Deum in sono tubae", con musiche di Purcell, Bach, Haendel e Vivaldi. Musiche festose e solenni come la "Water Music" di Händel e il Concerto in Re maggiore di Vivaldi si alterneranno a pagine liriche e meditative, come intensi e poetici Corali di Bach.

L'organo della Chiesa di S. Agnese, con le sue 3100 canne, è lo strumento più grande della Provincia di Modena: costruito nel 1939 riutilizzando canne di un grande strumento ottocentesco, è stato collocato nel 2006 nella parrocchia modenese e restaurato nel 2021: un'occasione, questo concerto, per ascoltarne le possenti sonorità accostate a festosi squilli di tromba.

Pellini è organista modenese con un'intensa attività che lo ha portato a esibirsi in Europa, Giappone, Usa in oltre 700 concerti; Gibellini suona nelle più importanti orchestre italiane e attualmente insegna al Conservatorio di Trapani. L'ingresso al concerto è libero e gratuito.

Domenica 21, festa di S. Agnese, saranno celebrate SS. Messe alle ore 8, 10, 11:15 e 18:30; la Messa delle 11:15 sarà presieduta dall'Arcivescovo Erio Castellucci.