“PA.CE con Chiesi. Le dimensioni della Pittura”: itinerario artistico della rassegna Arte in Torre

Le opere di Andrea Chiesi, Camilla Cerioni e Sofia Paci in mostra alla Sala del Torrione di Castelnuovo Rangone. Si intitola “PA.CE con Chiesi. Le dimensioni della Pittura” il nuovo itinerario artistico della rassegna “Arte in Torre”, una mostra curata da Alessandro Mescoli, promossa dal Comune di Castelnuovo Rangone e con il patrocinio dell’Accademia di Belle Arti di Macerata, che vivrà il suo vernissage domenica 10 aprile alle 11.45, alla presenza del Sindaco di Castelnuovo Massimo Paradisi, dell’Assessora alla Cultura Sofia Baldazzini, degli artisti e del curatore Alessandro Mescoli.

La mostra, ad ingresso gratuito, sarà aperta sabato e domenica dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30, e resterà allestita fino al 24 aprile.

“Sono imprevedibili le dimensioni che può assumere la pittura, ancora oggi deposito privilegiato del sentimento visivo collettivo – scrive Mescoli nella nota introduttiva –. Come imprevedibile è l’esito di questa mostra dal titolo ‘PA.CE con Chiesi. Le dimensioni della Pittura’, dove l’artista Andrea Chiesi, docente di pittura all’Accademia di Belle Arti di Macerata, dialoga con la ricerca e le opere di due sue studentesse: Camilla Cerioni e Sofia Paci (dalle iniziali dei cognomi, qui l’ironico titolo). Chiesi da sempre disegna; e disegna anche taccuini, ne ha realizzati circa 120, il primo nel 1990 con il quale ha vinto il premio RTM alla Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa mediterranea. Per questa occasione presenta ‘Quando la mente osserva la mente’, un moleskine di quasi 200 pagine realizzato a pennarello e inchiostro di china, con annotazioni, paesaggi, figure, deposizioni, spazi industriali, luoghi abbandonati con la natura che ritorna, disegni sulla sezione aurea, e riflessioni buddiste. Memorie serenamente malinconiche meditate dal Maestro modenese. Questo taccuino sarà esposto ed accompagnato da una riproduzione digitale, che mostrerà una dopo l’altra tutte le pagine, e si relazionerà attraverso la pratica del disegno, simbolica ossatura e articolazione precorritrice della pittura, alle opere delle due studentesse. Camilla Cerioni propone una pittura cosmica e totale, fortemente connotata ad un’espressività istintiva, ricca di automatismi ed esercizi sinestetici. Interessata alle esperienze performative, le sue opere, raggiungono lo status di finito senza tradirne la natura di origine relittuale. Ed infine Sofia Paci, pittura come ricerca inesauribile sulla rappresentazione della figura, necessario compendio alla narrazione umana. Opere dense, abbracciano intimamente il ‘900 di Vespignani, Guttuso e del primo Clemente, assumendo dove la pittura è meno dominante la freschezza di una illustrazione sospesa tra il pamphlet e la fanzine. Questa mostra viene recuperata dalla programmazione artistica del 2020, annullata a causa del covid. Si ringrazia l’Accademia di Belle Arti di Macerata”.