Chocobo Band in concerto al Kinder Garden con "Final Fantasy Night"

Sabato 9 ottobre alle ore 21.00 al Kinder Garden (parco Novi Sad) di Viale Achille Fontanelli 12, si terrà il concerto della Chocobo Band.

Sul posto sarà presente il punto ristorazione Food & Fried by Pasticcio.

"A distanza di due anni dall'ultima data nella nostra città natale, siamo felicissimi di invitarvi a questo evento speciale dedicato a #FinalFantasy. Suoneremo per voi "Tales From Other Worlds" e qualche brano dal nuovo album in uscita nel 2022".

L'ingresso è gratuito.

