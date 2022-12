Nonantola, la nuova stagione di Musica Stretta i apre con "Choro, liscio e mandolini"

Al via la nuova stagione, la quarta, di Musica Stretta, la rassegna culturale, musicale, digitale, sorprendente e irriverente delle Officine Culturali. Facendo seguito al successo delle tre precedenti stagioni, anche quest’anno tornano gli inediti appuntamenti della non-più-solo-web series che si impegnerà a dare risposta ad alcune domande fondamentali dell’esistenza umana: come si uniscono digitale e reale? Cosa c’entra il Brasile con l’Emilia-Romagna? Che tempo farà domani? Possiamo creare nuovi suoni? Come lavora con la musica chi fa cinema d'animazione? La musica è femmina?

Dopo gli albori sotto forma di web series in piena pandemia, dopo l’esperienza live al Giardino Perla Verde e, infine, dopo una stagione ibrida tra appuntamenti online e in presenza, il format di Musica Stretta si è nuovamente evoluto, aprendosi a nuove idee e prospettive, rimarcando il sentiero di un progetto altamente rappresentativo della vivace realtà culturale proposta e rappresentata dalle Officine Culturali e dalla Città di Nonantola.

C'è qualcosa di importante che unisce un esperto musicista di liscio emiliano e due grandi virtuosi di choro brasiliano: la musica strumentale portata oltre oceano dagli emigranti italiani tra la seconda metà dell'Ottocento e le prime decadi del Novecento. La chitarra classica italiana, la "7 corde" brasiliana, il mandolino e il mandolino brasiliano a 5 corde, si ritrovano insieme al flauto e alla voce ad eseguire, insieme a nuove composizioni, antiche e suggestive melodie ormai dimenticate.

Un repertorio di ballabili (valzer, polka, mazurka) che in Brasile ritroviamo trasfigurati e impreziositi da elementi afro-brasiliani tipici dello choro. Il suono delle corde e quello del flauto ci trasportano in una sala da ballo fuori dal tempo.

Evento realizzato in collaborazione con: Museo di Nonantola, Centro Intercultura del Comune di Nonantola, Partecipanza Agraria di Nonantola, Partecipanza Agraria di Sant'Agata Bolognese. Iniziativa realizzata all'interno del progetto ??-???????. ???????? ? ???????????? ??? ????? ? ? ????? ????????????, grazie al contributo regionale L. R. 5/2015. Bando Enti Locali e APS 2022".

Ingresso libero È gradita la prenotazione