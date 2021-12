Christmas Lullaby, concerto di Natale del Coro Gazzotti per ANT

Sabato 18 dicembre alle ore 21.00 nella Chiesa della Madonna del Voto, in Via Emilia Centro, fronte Corso Duomo a Modena, il Coro Filarmonico di Modena Luigi Gazzotti terrà un concerto in favore di ANT dal titolo “Christmas Lullaby” con musiche per il Natale dal Mondo. Il programma musicale offre una serie di brani dedicati a Maria Vergine e alla Natività, alcuni assai noti, altri meno eseguiti, ma non per questo meno belli e intensi. Si tratta di composizioni che spaziano da Bach ai contemporanei come ad esempio Ola Gjeilo e John Rutter, con testi scritti in diverse lingue (latino, inglese, tedesco, spagnolo sefardita, russo, dialetto napoletano).

"Il 2020 – dichiara Maria Concetta Pezzuoli, Delegata di Modena ,- ha segnato profondamente le nostre vite. Tutti noi abbiamo provato un senso di precarietà e di incertezza. Ciò nonostante i nostri sanitari hanno affrontato con grande abnegazione e professionalità il compito di assistere i più fragili consentendo loro di essere curati nella propria casa anche per proteggerli dai contagi. La raccolta fondi è stata fortemente penalizzata e ci ha costretto ad inventarci iniziative diverse sfruttando le opportunità offerte dalla tecnologia. Oggi ci ritroviamo finalmente qui ad ascoltare insieme questo concerto che il Coro Luigi Gazzotti ci ha voluto regalare nel periodo più suggestivo dell’anno, il Natale. Ringraziamo di tutto cuore i suoi componenti perché col loro aiuto e le offerte di tanti sostenitori potremo rispondere ancora positivamente al richiamo della sofferenza così come ci ha insegnato il nostro fondatore Franco Pannuti".

L’ingresso è ad offerta libera e il ricavato verrà destinato interamente a sostegno delle attività gratuite di assistenza specialistica domiciliare ai malati di tumore, di prevenzione oncologica ANT sul territorio modenese e del servizio di accompagnamento di malati che debbano sottoporsi a cure di radioterapia e chemioterapia.

E’ richiesto il super green pass e l’ingresso è possibile fino ad esaurimento posti. La chiesa è dotata di riscaldamento. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Modena e la Fondazione ANT ringrazia per il sostegno BPER Banca. Per info : 059 238181 – 340 4049181.