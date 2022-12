Un Christmas Party alla Stazione Rulli Frulli per lanciare la seconda edizione del progetto "Satellite"

Giovedì 22 dicembre, presso la Stazione Rulli Frulli di Finale Emilia verrà lanciata, con una grande festa natalizia, la seconda edizione del progetto “Satellite”, ideato e condiviso da Sinergas e Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli.

Dalle 20.30 si alterneranno sul palco della Stazione alcuni nuovi e promettenti artisti: SYRO, duo electro-pop suggestivo e onirico, reduce dalla pubblicazione di un album e dalla partecipazione al Festival Europeo delle Scuole di Musica, lo scorso maggio a Bruxelles; i nuovissimi TTNF, chitarra, basso e batteria per un crossover adrenalinico fra rock e il più moderno hip-hop; FRANCESCA REGOLI con atmosfere fra fka twigs e alt-pop; TOMMY JEANS con il suo pop d’autore contaminato da suoni elettronici; 3LI, intimissimo progetto solista, voce e chitarra, della giovanissima Elisabetta Sabatini; FILLO SUX, nuova e strabiliante voce dell’hip-hop. Completeranno la programmazione musicale della serata il rap old school del collettivo SWAMP BOYS; le atmosfere tra classic jazz e pop degli ICE FOUR e per finire un tuffo nel miglior hip-hop anni 90 con il dj set di ANTHOMYKE.

“Il nostro territorio sta vivendo un dicembre davvero ricco di eventi di qualità e con grande riscontro di pubblico, un vero segnale di rinascita all’insegna della cultura e della condivisione - afferma l’assessore alla Cultura del Comune di Finale Emilia Elisa Cavallini - siamo convinti che il progetto Satellite rappresenti davvero una novità e che possa dare voce e risalto ai giovani talenti. Per questo abbiamo deciso, assieme al responsabile della sede finalese della Fondazione Scuola di Musica Andreoli, Giorgio Borgatti, di puntare su di loro, organizzando un grande evento, una festa, il Christmas Party per dare un luogo e uno spazio a questi ragazzi, un bellissimo e divertente modo per scambiarsi gli auguri”.

“Con il progetto Satellite vogliamo valorizzare la creatività e la voglia di comunicare dei nostri studenti e dei giovani artisti del nostro territorio - commenta Giorgio Borgatti, che è anche il coordinatore del progetto Satellite per la Fondazione Scuola di Musica Andreoli -non solo investendo importanti risorse, affiancando docenti e producer ai nuovi talenti che li guideranno nella produzione del loro brano, ma anche organizzando e promuovendo situazioni ad-hoc (show-case) per valorizzare e contestualizzare il frutto dell’importante lavoro ed esperienza di questi giovani talenti”.

“Questo progetto non sarebbe possibile se non ci fosse il supporto di Sinergas Energia, da anni al nostro fianco come promotore e sostenitore di progetti speciali della nostra Fondazione”, puntualizza Mirco Besutti, direttore della Fondazione Scuola di Musica Andreoli, evidenziando l’importante contributo che l’azienda assicura per la realizzazione di SATELLITE, un progetto di composizione, produzione musicale e promozione della creatività dei giovani musicisti e cantanti che incentiva la propositività e l’autoproduzione di brani originali da loro scritti, composti ed eseguiti.

A maggio 2022 è stata pubblicata sui principali store mondiali di condivisione musicale (spotify, amazon music, google play, tidal…), la compilation “Satellite Vol.1”, composta da 13 brani inediti, frutto del lavoro di 13 artisti che hanno scritto, arrangiato, prodotto, suonato, registrato, mixato e masterizzato la loro idea, all’interno del progetto.