"Ciao Gabiàn", il documentario dedicato ad Ermes presto disponibile in dvd

Sabato 23 dicembre sarà finalmente disponibile il dvd ‘Ciao Gabiàn’ dedicato a Ermes, l’oste più amato dai modenesi. Il documentario, stampato in tiratura limitata, sarà presentato allo storico Mercato Albinelli di Modena alle ore 15. Oltre al ritiro del dvd per chi l’ha ordinato online (è possibile acquistarlo al link https://bit.ly/3QoHgKU al prezzo di euro 10,99), sarà possibile comprarlo per la prima volta dal vivo e trasformarlo in vero e proprio oggetto da collezione da tenere per sé o donare in occasione delle festività.

L’appuntamento di lancio all’Albinelli sarà arricchito da una proiezione speciale del documentario, omaggio festoso dedicato ad Ermes e all’immortale trattoria di via Ganaceto. Per chi non potrà partecipare all’evento dell’Albinelli, il dvd del documentario sarà disponibile a partire dal 27 dicembre presso la Trattoria Da Ermes e in altri punti vendita che verranno comunicati a breve. Rimarrà la possibilità di acquistarlo anche online. La scorsa estate le due proiezioni speciali di ‘Ciao Gabiàn’ ai Giardini Ducali e al Supercinema Estivo di Modena hanno richiamato oltre 800 spettatori, segno del grande affetto dei modenesi per l’oste scomparso più di un anno fa.

Tante le sorprese contenute nel progetto realizzato e prodotto da Fabio Fasulo e Vincenzo Malara con le loro etichette Frame at Work e Scirocco Barocco Creation, tra cui un brano ad hoc composto appositamente per il documentario da Diego Salvatori con la voce della cantautrice modenese Ellen River, e l’accompagnamento musicale di Franco D’Aniello dei Modena City Ramblers e Marco Michelini. Tra i protagonisti del progetto c’è Vinicio Capossela, fresco di candidatura al Premio Tenco 2023: l’artista, oltre a rilasciare una intensa intervista sul ricordo di Ermes e l’importanza della figura dell’oste nel contesto sociale, ha concesso l’uso di uno dei suoi ultimi brani, tratti dal disco “Tredici canzoni urgenti”, all’interno del documentario.

Diversi i partner che hanno permesso la realizzazione del progetto: Modenamoremio, Confesercenti Modena, il Comune di Modena, l’associazione Euphonìa, la Trattoria Ermes e il Consorzio Mercato Albinelli.

Sulla scia di aneddoti e ricordi indelebili, il documentario su Ermes racconta attraverso una serie di interviste e materiale fotografico d’archivio (la locandina ufficiale è tratta da una foto di Luigi Ottani) una delle figure modenesi entrate di diritto nella cultura geminiana. Chi non ha mai messo piede almeno una volta in quella mitica trattoria che fa capolino tra le strade del cuore cittadino, rifugio di commensali di ogni estrazione sociale e luogo di mangiate e bevute indimenticabili? Modenese nel sangue, burbero (ma solo in apparenza) dal cuore gentile, Ermes ha accolto e sfamato generazioni di clienti, che in quella piccola trattoria sapevano e sentivano di essere a casa.

Il documentario è ambientato, oltre che nella mitica Trattoria di via Ganaceto, nei luoghi più amati (e attraversati) da Ermes nella sua quotidianità, dalla spesa al Mercato Albinelli alla cucina della sua trattoria, passando per le pedalate in bicicletta nel cuore cittadino. Tante le interviste, alcune a sorpresa, che narrano le ‘gesta’ del leggendario oste, compresi aspetti inediti della sua vita, come l’impegno a favore dei bambini del Kenya e il suo rapporto con la fede.

Tutte le news sul progetto sono raccontate sulla pagina Facebook ufficiale ‘Ciao Gabian (Il documentario)’