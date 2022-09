San Felice, divertimento a tappe con Ciapa la Galeina

Domenica 18 settembre si svolgerà a San Felice sul Panaro, la settima edizione di “Ciapa la galeina”, la passeggiata enogastronomica più divertente di tutta la Bassa: si mangia, si beve, si balla e si gioca. Come da tradizione i partecipanti saranno suddivisi in cinque gruppi, con orari di partenza scaglionati a partire dalle 10.30 e si sfideranno fino al gioco finale: prendere la gallina.

Dal 2014 la manifestazione è sinonimo di beneficenza: quest’anno il ricavato sarà devoluto al Centro oncologico pediatrico di Modena. L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di San Felice, si svolgerà anche in caso di maltempo. Il percorso prevede sette tappe, cinque menù e sette punti con musica live. Si parte dal Kakao Caffè con special guest Angelone e dj Ivo Morini. Fermata successiva al Parco Conad, dove ci saranno Gruppo live Pandorea, fritto all’italiana e spritz. La manifestazione fa quindi tappa allo stadio. Qui si potrà assistere al Live di Fregne senza freni in collaborazione con Fermata 23, degustando maccheroni al ragù e Lambrusco di Modena. “Ciapa la galeina” prosegue all’Opera con dj set Cipriano Chisola in collaborazione con Pro Loco Valtidone e gnocco, pizza, salame felino e Ortrugo. Al Palazzi Ranch ci saranno invece gli intramontabili Alan e Davide, hamburger,

patatine e birra. Penultima tappa in piazza del Mercato con ciambella, torte e caffè. La manifestazione si conclude da dove era partita, cioè al Kakao Caffè con gioco finale, estrazione di una smart box tra i presenti e festa conclusiva dove si balla.

Prevendite presso Kakao Caffè. Per informazioni: 351/ 672 0093. Facebook: Ciapalagaleina@ciapalagaleinatour.Community Instagram: Ciapalagaleinasf.