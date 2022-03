Dalle piane ai monti, una ciaspolata alle Piane di Mocogno

Walk-In Modena organizza per sabato 5 marzo, un'altra ciaspolata alle Piane di Mocogno, con partenza alle ore 14.00 ma questa volta dedicata agli adulti.

"Un passo dopo l'altro, lasceremo alle nostre spalle il trambusto del paese per immergerci nel folto del bosco. Faggi e abeti ci accompagneranno in uno spazio di silenzio, di verde-marrone-bianco-azzurro pronto a rigenerarci.. un vero e proprio bagno di foresta invernale. Con passi delicati, in costante e moderata salita, raggiungeremo la cima di Monte Cantiere, dove ancora una volta sarà il silenzio a stupirci, assieme ad un ampio panorama sul Cimone, maestoso davanti a noi, e sul crinale appenninico innevato. Accompagnati da pratiche di Ecopsicologia e da assaggi di meditazione in cammino, potremo trovare uno scopo per questa nostra ascesa, e coltivare passo passo quei sentimenti salutari che vorremmo vedere nel mondo".

Difficoltà: max 7,5 km, 350m di dislivello in salita e discesa. L'itinerario preciso sarà scelto in base al meteo e alla composizione del gruppo. Equipaggiamento: scarpe da trekking possibilmente alte alla caviglia, abbigliamento comodo a strati, felpa/pile caldi, berretto e guanti, snack energetici e pranzo al sacco, 1l acqua o tisana, giacca impermeabile, bastoncini da trekking consigliati, mascherina e gel disinfettante da tenere nello zaino, CIASPOLE E BASTONCINI (se si necessita noleggiarle, chiedere info alla guida con anticipo). Prenotazione: obbligatoria entro 48 h prima, telefonando o scrivendo un whattsapp a Cristina (guida GAE e psicologa): 3408628932, walkin.cm@gmail.com. Iniziativa svolta nel rispetto delle normative Covid.