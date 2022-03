Piane di Mocogno, una ciaspolata per bambini con Walk-In

Walk-In Modena organizza, per sabato 5 marzo, una ciaspolata per bambini (dai 5 ai 10 anni) e genitori alle Piane di Mocogno, per sperimentare la meraviglia della montagna d'inverno, il silenzio del bosco, le tracce degli animali sulla neve. Il cammino sarà intervallato da pratiche di Ecopsicologia e assaggi di meditazione in natura.

Difficoltà: max 5km e 250m di dislivello in salita e discesa. L'itinerario preciso sarà scelto in base al meteo e alla composizione del gruppo. Equipaggiamento: scarpe da trekking possibilmente alte alla caviglia, abbigliamento comodo a strati, felpa/pile caldi, berretto e guanti, snack energetici e pranzo al sacco, 1l acqua o tisana, giacca impermeabile, bastoncini da trekking consigliati, mascherina e gel disinfettante da tenere nello zaino, CIASPOLE E BASTONCINI (se si necessita noleggiarle, chiedere info alla guida con anticipo). Prenotazione: obbligatoria entro 48 h prima, telefonando o scrivendo un whattsapp a Cristina (guida GAE e psicologa): 3408628932, walkin.cm@gmail.com.

Iniziativa svolta nel rispetto delle normative Covid-19.