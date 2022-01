Ciaspolata al tramonto al Passo di Croce Arcana con Walk-In

Walk-In Modena organizza per sabato 29 gennaio 2022 una ciaspolata al tramonto. Il ritrovo è previsto per le ore 15.30 al Capanno Tassoni di Fanano, il rientro nello stesso luogo alle ore 19.30.

Dal rifugio partirà la ciaspolata in direzione del crinale, fino a raggiungere - se il meteo lo consente – il mitico e affascinante Passo di Croce Arcana. Qui, con un piede in Emilia e l'altro in Toscana, sarà possibile ammirare un ampio tramonto e una visuale che spazia dalle Prealpi alle Alpi Apuane e fino al mare.

Giocose pratiche di Ecopsicologia e assaggi di meditazione in cammino aiuteranno i partecipanti ad entrare in connessione con vento, sole infuocato, terra, neve e tutti gli elementi naturali che qui si esprimono nella loro potenz Al calar del sole e, ormai in pieno buio, accompagnati da stelle e da una luna calante, si farà ritorno al rifugio.

Il costo dell'evento è di 12 euro per gli adulti e 8 euro per ragazzi fino ai 18 anni.