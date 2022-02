Appennino, ancora ciaspolate con le Guide 100Fiori

Le Guide 100Fiori organizzano, per sabato 19 e domenica 20 febbraio diverse ciaspolate guidate nelle principali località turistiche dell'Appennino Modenese: Cimoncino, Lago della Ninfa, Lago Santo e Abetone.

Sabato 19 febbraio

MATTINA – Ciaspolata al Lago Santo e al Lago Baccio (MO)

POMERIGGIO – Ciaspolata al tramonto dal Lago Santo ai Campi d’Annibale (MO)

POMERIGGIO – Ciaspolata e tramonto ai Piedi del Cimone e del Lago della Ninfa (MO)

Domenica 20 febbraio

MATTINA – Ciaspolata all’Abetone e APERIPRANZO a Il Baggiolo (PT)

MATTINA – Ciaspolata al Lago della Ninfa (MO)

POMERIGGIO – Tramonto sulle ciaspole all’Abetone

POMERIGGIO – Ciaspolata dal Cimoncino al Lago della Ninfa

Prenotazioni e informazioni

Max 15 partecipanti per ogni uscita (Per le ciaspolate è possibile noleggiare ciaspole e bastoncini tramite il negozio online della Fattoria 100Fiori). Per ogni escursione viene organizzato il "terzo tempo" proposto dalla Guida per bere e mangiare qualcosa

insieme. E' possibile prenotare mandando un messaggio a Fabio su WhatsApp (NO TELEFONATE) al numero 333 5293621 o scrivendoci qui su messenger (pulsante INVIA UN MESSAGGIO qui sotto o qui sopra); scrivendo a guide@fattoriacentofiori.it; oppure direttamente sul nostro sito, cliccando su questo link. Il biglietto ridotto è ampliato a tutti i ragazzi fino ai 18 anni.