Ciaspolate in Appennino per il primo weekend di febbraio

Le Guide Centofiori propongono, per il primo fine settimana di febbraio, ciaspolate guidate con l'ultima neve che resiste in quota in Appennino Modenese. Adatte a tutti, principianti e bambini dai 6 anni in su, possibilità di noleggio ciaspole e bastoncini.

Tutti gli appuntamenti:

05/02 – mattina - Ciaspolata al Lago Santo e al Lago Baccio

05/02 – pomeriggio - Ciaspolata notturna al Lago Santo con polentata in Rifugio

06/02 – mattina - Ciaspolata alle cascate del Doccione e ai Taburri

06/02 – pomeriggio - Tramonto al Lago Santo Modenese

Informazioni e prenotazioni nel negozio online https://fattoriacentofiori.it/negozio/escursionismo/. Contatto telefonico Guide via whatsapp 333 529362.