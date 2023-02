Ciaspolate in Appennino con le Guide 100Fiori nel primo weekend di febbraio

Primo fine settimana di febbraio sulla neve in ciaspole in Appennino Modenese con le Guide 100 Fiori. Approfitta del bel tempo previsto e del manto nevoso ancora abbondante, ciaspolare è un'attività rilassante adatta a tutti!



Da ormai 20 anni ti accompagniamo in natura, per migliorare l'esperienza e garantire la massima sicurezza limitiamo il numero massimo di partecipanti ad ogni attività a 15. Appuntamenti:



Sabato 4

Cascate ghiacciate ai Taburri - Fanano

Cimoncino e Lago della Ninfa - Sestola

Abetone e Casetta di Lapo - Fiumalbo



Domenica 5

Capanna Tassoni e Croce Arcana - Fanano

Lago Santo Modenese - Pievepelago





o contattaci via whatsapp al 333 5293621.