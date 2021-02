Ciaspolate sulla neve: gli appuntamenti dell'Appennino modenese

Natura intatta, quiete assoluta e movimenti lenti e cadenzati. Si cammina in silenzio in fila indiana, dietro alla guida che conduce piccoli gruppetti a scoprire angoli rari del nostro Appennino.

Sono le ciaspolate sulla neve, a due passi dalla città. E mai come in questo momento così richieste. Si possono prenotare per telefono o online. Concedersi un momento di ossigeno e di relax nella natura è possibile perché per i prossimi due fine settimana ci si potrà muovere liberamente entro i confini dell’Emilia Romagna. Naturalmente tutti gli appuntamenti richiedono le misure di sicurezza, ormai universali: misurazione della temperatura, numero chiuso per piccolissimi gruppi, distanziamento anche in marcia, niente scambio di oggetti personali e cibi, mascherina obbligatoria nei momenti d’incontro e di commiato, igienizzante sempre a portata di mano, sacchetto per lo smaltimento dei dispositivi usati, condivisione in auto sconsigliata. L’attrezzatura tecnica, come per esempio ciaspole e bastoncini, si può sempre noleggiare. I costi delle escursioni in genere vanno dai 5 ai 15 euro, secondo la durata.

Sabato 6 febbraio (ore 9.30) parte la facile ciaspolata di quasi 4 ore alle Acque Chiare nei boschi di faggi e abeti intorno a Sant’Annapelago. Domenica 7 febbraio si vanno a scoprire i grandi panorami nella zona del monte Cantiere e via Vandelli. Partenza da Barigazzo (ore 9.15). Durata 3 -4 ore, difficoltà media. Domenica mattina 7 febbraio c’è anche la ciaspolata di 8-12 km nel Parco del Frignano “Sui pendii dei Rombicetti” nella zona al confine fra Emilia e Toscana. Sabato 13 febbraio ecco invece un’escursione notturna per andare a vedere le stelle sulle rive del Lago Cavo. Partenza ore 17.30 da Pievepelago. Durata, comprese le soste: 3-4 ore. Domenica 14 febbraio, parte da Sestola una facile ciaspolata per tutti fino al Lago della Ninfa per famiglie con bambini.