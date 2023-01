Ciaspolate nel weekend e per San Geminiano con le Guide Centofiori

Le Guide 100 Fiori propongono diverse ciaspolate adatte a tutti in Appennino Modenense. Dopo le fitte nevicate, il prossimo fine settimana sarà perfetto per immergersi nella quiete del bosco innevato con le ciaspole ai piedi:



SABATO 28 MATTINA

Ciaspolata sulla Via Vandelli (MO)

Ciaspolata dal Cimoncino al Lago della Ninfa (MO)



SABATO 28 GENNAIO POMERIGGIO

Ciaspolata dal Lago Santo ai Campi di Annibale con cena in rifugio (MO)

Ciaspolata al Lago della Ninfa (MO)



DOMENICA 29 GENNAIO MATTINA

Ciaspolata dal Lago Santo al Lago Baccio e pranzo in rifugio

Ciaspolata delle 3 cime al Cimone

Ciaspolata a Castel d'Aiano e pranzo in agriturismo



DOMENICA 29 GENNAIO POMERIGGIO

Ciaspolata in Val di Luce

Ciaspolata a Castel d'Aiano e cena in agriturismo



MARTEDI' 31 GENNAIO

Ciaspolata ai Prati di San Geminiano

Ciaspolata al Lago della Ninfa



contattare Fabio al 3335293621.