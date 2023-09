"Al cielo Estense", al via la prima rassegna de "Gli spazi del suono Festival"

“Al Cielo Estense - Le opere sacre di Antonio Maria Pacchioni” è il titolo della prima rassegna del Festival “Gli spazi del suono – Musica in residenza”: un programma che prende il via il 1° ottobre e dura fino al 7, dedicato alla riscoperta delle opere di Antonio Maria Pacchioni, compositore modenese, allievo del celebre Giovanni Maria Bononcini e che lavorò a Modena come Maestro di Cappella sia presso la Cattedrale che presso la Corte Ducale, dall’ultimo ventennio del Seicento fino alla sua morte avvenuta nel 1738. La sua raccolta musicale, ad oggi inesplorata, restituisce la figura di un compositore geniale, fatto testimoniato dalle numerose sue opere circolate in tutta Europa nel corso del Settecento e oggi conservate nei fondi di importanti biblioteche europee fra cui Münster, Roma e Berlino. Le opere conservate a Modena fra la Biblioteca Capitolare e la Biblioteca Estense sono di particolare importanza: la prima è la Messa da Requiem conservata alla Capitolare, l’unico esempio di composizione modenese per l’ufficio dei defunti del XVII secolo ancora oggi conservato a Modena, una città in cui i “Funeral Teatro” per le esequie dei membri della famiglia Ducale erano vere e proprie forme di spettacolo allestite con somma cura e delle quali restano dettagliatissime cronache. Il manoscritto, in parte danneggiato, ha richiesto mesi di duro lavoro per il riordino delle parti e la ricostruzione delle melodie mancanti secondo le regole della composizione dell’epoca. È stato infine interamente trascritto in notazione moderna, rendendolo così fruibile ai fini dell’esecuzione. Kyrie e Gloria à 5 con istromenti è il secondo manoscritto, conservato presso la Biblioteca Estense, esempio di quanto il Pacchioni sia stato un grande innovatore nella musica del tempo, sostenuto dalle grandi risorse economiche che i Duchi riservavano al mecenatismo delle arti.

Entrambe le opere verranno riproposte in concerto, in prima esecuzione assoluta in tempi moderni, sabato 7 ottobre alle ore 19 presso la Chiesa di Sant’Agostino a Modena riedificata nel 1662 come Pantheon Estense e luogo storicamente dedicato alle Esequie dei membri della casata. Dunque una restituzione a 360 gradi: le musiche scritte per i duchi, nella chiesa dei duchi. Verranno utilizzate, come all’epoca, le due grandi cantorie della chiesa poste a quasi 10 metri d’altezza ai lati della navata, ed il prezioso organo costruito da Giovanni Battista Facchetti nel 1518: ad oggi uno dei più antichi strumenti al mondo.

Nell’ambito di questa prima rassegna il progetto “Gli spazi del suono – Atelier”, il percorso formativo che I Madrigalisti Estensi offrono a giovani musicisti selezionati fra studenti all’inizio della propria carriera musicale.

Gli appuntamenti

Domenica 1° ottobre 2023 - ore 16:30

Gallerie Estensi, Modena

Al Cielo Estense - presentazione

Incontro con I Madrigalisti Estensi

Ingresso con il biglietto del museo

Lunedì 2 Ottobre 2023 - dalle 14:00 alle 18:00

Gallerie Estensi, Modena

Musica in Galleria - prove aperte

Un’esperienza multisensoriale fra le sale della Galleria Estense

Ingresso con il biglietto del museo

Sabato 7 Ottobre 2023 - ore 19:00

Chiesa di Sant’Agostino, Modena

Requiem e Messa a 5 con istromenti, Antonio Maria Pacchioni

Prima esecuzione assoluta in tempi moderni

I Madrigalisti Estensi - GLI SPAZI DEL SUONO Atelier

Michele Gaddi, direttore

Posto unico: 10 €