Cime di Birra torna a Sestola tra musica e street food

Cime di Birra ritorna a Sestola dal 2 al 4 settembre 2022, nel pieno Centro Storico con alcune novità: Birrifici Artigianali Internazionali, dieci tra i migliori Food Truck d'Italia e tanta buona musica suddivisa in tre palchi.

Ad attendere i visitatori saranno cucine su ruote, birre alla spina, urban market, attrazioni per bambini, artisti di strada e musica live; con i seguenti orari: venerdì 2 settembre dalle 18.00 alle 01.00, sabato 3 settembre dalle 11.00 alle 02.00, domenica 4 settembre dalle 11.00 alle 22.30. L'ingresso è gratuito.

Come anticipato, le esibizioni musicali si divideranno su tre palchi:

Piazza della Vittoria

• Venerdì 2: The Experience, U2 Tribute Band & Luca Soldi DJ Set

• Sabato 3: Wender de Lo Zoo di 105 & Reks DJ Set

• Domenica 4: Anima mia di Radio Stella

Piazza Torre

• Venerdì 2: Yassin DJ Set

• Domenica 4: Lex Acoustic Trio

Piazza Passerini

• Venerdì 2: Overthought & Ukuleli Live

• Sabato 3: Refuse to Lose, Demetras Scars Live

• Domenica 4: New Concept Live



Per maggiori informazioni, contattare info@feednfood.it o 3335665874. Evento organizzato da Feednfood in collaborazione con IAT Cimone e Sestola.