Alberto Brandanini a Carpi per raccontare "Cina. L'irresistibile ascesa"

Sabato 16 aprile alle ore 18:45 presso la Libreria La Fenice di Carpi si terrà la presentazione del libro "Cina. L'irresistibile ascesa" (Sandro Teti Editore). Presente l'autore Alberto Brandanini, già console generale d’Italia a Hong Kong, ambasciatore d’Italia in Iran e in Cina e attualmente presidente del Centro Studi sulla Cina contemporanea. Intervista a cura di Nicola Pozzati per Radio 5.9.