Con "Perfect days" prende il via il 27 giugno la rassegna di cinema estivo a Campogalliano

Con l’estate ecco tornare anche l’appuntamento col cinema estivo allo stadio comunale di Campogalliano, in via Mattei 15. Si intitola “Il giovedì cinema!” la rassegna di cinque film che, a partire dal 27 giugno e fino al 25 luglio, consentirà a campogallianesi e appassionati di cinema provenienti da fuori, di vedere su grande schermo alcuni dei maggiori successi della stagione cinematografica appena conclusa. La rassegna è organizzata dal Comune con ARCI e PolCampo.

Si comincerà giovedì 27, col capolavoro “Perfect days”, di Wim Wenders, indicato da molti critici come il più bel film dell’anno, candidato all’Oscar 2024 per il Giappone. A seguire, nei giovedì di luglio, si susseguiranno la commedia “Cattiverie a domicilio”, il dramma sentimentale “Past lives”, poi il 18 il film d’animazione “Mary e lo spirito di mezzanotte”, per concludere poi con il film d’azione “Hit man – Killer per caso”. Un'offerta pensata per accontentare un po’ tutti i gusti.

Le prime tre proiezioni avranno inizio alle 21:30 mentre le ultime due alle 21; il biglietto d’ingresso è di 5 euro, oppure 4 euro ridotto (con tessera ARCI). E' possibile prenotare tramite il qrcode presente sul materiale informativo e pubblicitario, ma la prenotazione non è obbligatoria in quanto la disponibilità di posti a sedere è ampia e quindi sufficiente ad accogliere tutti gli spettatori interessati. Novità di quest'anno un mini punto ristoro, per un gelato, uno snack o una bibita fresca; fruibile prima, nel breve intervallo e dopo la proiezione.