In agosto torna il cinema in piazza Roma per quattro proiezioni

Visto il grande successo riscosso la scorsa estate, Modenamoremio ha pensato di riproporre in Agosto la rassegna “Il Cinema in Piazza Roma”. La sede dell’Accademia Militare sarà quindi la location prestigiosa che farà da sfondo a 4 imperdibili pellicole, pensate per i gusti di grandi e bambini. Questi i titoli proposti:

• MARTEDÌ 10 AGOSTO

Stardust

Diretto da Matthew Vaughn (ING 2007)

Genere: avventura, fantastico

Durata: 130 minuti

• MARTEDÌ 17 AGOSTO

Grease

Diretto da Randal Kleiser (USA 1978)

Genere: musical

Durata: 106 minuti

• MARTEDÌ 24 AGOSTO

Il grande passo

Diretto da Antonio Padovan (ITA 2019)

Genere: commedia

Durata: 96 minuti

• MARTEDÌ 31 AGOSTO

La gabbianella e il gatto

Diretto da Enzo D’Alò (ITA 1998)

Genere: animazione

Durata: 76 minuti

A conclusione del film il 10 agosto, in occasione della Notte di San Lorenzo, l’evento più frizzante dell’estate “la Lambruscolonga” ci terrà tutti con il naso all’insu’ per una proiezione “stellare”. Per godersi le quattro serate seduti comodamente al proprio tavolo, consigliamo di prenotare presso i locali della Piazza e di arrivare entro le ore 21, così da permettere l’inizio delle proiezioni alle ore 21.15. Modenamoremio metterà a disposizione gratuitamente 200 sedute che potranno essere occupate liberamente fino ad esaurimento posti. Naturalmente si seguiranno le normative anti-Covid e le norme anti-assembramento vigenti.

