Carpi, il grande cinema torna in Piazza Martiri per dodici serate

Grande cinema su un grande schermo (50 metri quadri), dodici indi menticabili capolavori italiani e anglo-americani, da vedere o rivedere sotto le stelle: è la rassegna “Cinema in piazza”, che il Comune di Carpi promuove dal 27 agosto al 7 settembre, aumentando di quattro serate la proposta rispetto alla riuscita edizione 2020. Dodici proiezioni gratuite (prenotazione e “certificazione verde” obbligatorie) nell'impagabile cornice della Piazza dei Martiri, con il Palazzo dei Pio a fare da sfondo, e un programma che spazia fra i generi: commedie esilaranti come ''Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa?'' di Scola e ''A qualcuno piace caldo'' di Billy Wilder; commedie sofisticate come ''Va canze romane'' di William Wyler, con una straordinaria Audrey Hepburn, e ''Caccia al ladro'' di Hitchcock; nella sfavillante Costa Azzurra anni '50, galeotta per la bellissima Grace Kelly; ma anche storie drammatiche come ''Il giorno della civetta'' di Damiani da Sciascia, l'intrigante ''Chinatown'' di Polanski con la coppia Dunaway-Nicholson conturbante più che mai e, a pro posito di olimpiadi, il britannico ''Momenti di gloria'' di Hudson; ci si potrà commuovere (di nuovo) con ''L'attimo fuggente'' di Weir, che consacrò Robin Williams, ridere e riflettere con ''Mediterraneo'' di Salvatores e apprezzare la comicità muta del primo Chaplin con ''Il monel lo''. Completano la programmazione, le zingarate agro-dolci di ''Amici miei'', primo e insupe rabile della trilogia, e il felliniano per eccellenza ''La dolce vita'', 61 anni ma non li dimostra.

Le proiezioni inizieranno alle 21 e si svolgeranno seguendo i protocolli di sicurezza anti Covid-19: i posti (oltre 600) sono numerati, e si dovrà indossare la mascherina e rispettare il distanziamento, oltre all'obbligo di esibire la "certificazione verde". Quest'anno la rassegna è organizzata dell’associazione carpigiana “Quelli del ‘29”, che nei prossimi giorni comunicherà il sito e le modalità per le prenotazioni. Saranno recuperati i film che venissero annullati per maltempo. A seguire, il programma completo

Venerdì 27 agosto: ''Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa?' ' di Ettore Scola (1968), con Nino Manfredi, Alberto Sordi e Bernard Blier

Sabato 28 agosto: ''Il giorno della civetta'' di Damiano Damiani (1968), con Franco Nero e Claudia Cardinale

Domenica 29 agosto: ''Vacanze romane'' di William Wyler (1953), con Gregory Peck e Audrey Hepburn

Lunedì 30 agosto: ''L'attimo fuggente'' di Peter Wir; (1989) con Robin Williams ed Ethan Hawke

Martedì 31 agosto: ''Momenti di gloria'' di Hugh Hudson, con Ben Cross e Nicholas Farrell

Mercoledì 1 settembre: "A qualcuno piace caldo" di Billy Wilder (1959), con Marilyn Monroe, Tony Curtis e Jack Lemmon

Giovedì 2 settembre: "Amici miei" di Mario Monicelli (1975), con Adolfo Celi, Duilio Del Prete, Gastone Moschin, Philippe Noiret e Ugo Tognazzi

Venerdì 3 settembre: ''Mediterraneo'' di Gabriele Salvatores (1991), con Diego Abatantuono, Claudio Bigagli, Claudio Bisio e Giuseppe Cederna

Sabato 4 settembre: "La dolce vita" di Federico Fellini (1960), con Marcello Mastroianni e Anita Ekberg

Domenica 5 settembre: ''Il monello'' di e con Charlie Chaplin (1921)

Lunedì 6 settembre: "Chinatown" di Roman Polanski (1974), con Jack Nicholson, Faye Dunaway e John Huston

Martedì 7 settembre: ''Caccia al ladro'' di Alfred Hitchcock, con Cary Grant e Grace Kelly