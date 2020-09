Carpi, in Piazza Martiri torna il cinema sotto le stelle con otto serate dedicate ai grandi classici

Nell’anno degli anniversari del cinema, da Federico Fellini ad Alberto Sordi, senza dimenticare la scomparsa a luglio del maestro Ennio Morricone, dal 6 al 13 settembre la Piazza dei Martiri di Carpi diventa una enorme sala cinematografica sotto le stelle.

Promossa dal Comune di Carpi in collaborazione con Fondazione Cassa Risparmio, col supporto di AIMAG e l’organizzazione di Studio’s, la rassegna prevede otto serate dedicate ad altrettanti grandi classici del cinema italiano e straniero, con ingresso gratuito. Sessanta metri quadrati di schermo, oltre 600 posti disponibili, il “Cinema in piazza” è una novità assoluta per Carpi.

Si inizia domenica 6 e lunedì 7 settembre con due film di Federico Fellini, “Lo Sceicco Bianco” e “I vitelloni”, a cento anni di distanza dalla nascita a Rimini del grande regista. Martedì 8 spazio alla commedia sofisticata con “Colazione da Tiffany” di Blake Edwards, il film che ha consacrato Audrey Hepburn icone di stile ed eleganza. Due classici del cinema italiano sono in programma mercoledì 9 e giovedì 10 settembre: “Il sorpasso” di Dino Risi e “Una giornata particolare” di Ettore Scola, con le intense interpretazioni di Sophia Loren e Marcello Mastroianni, che valse al film il Golden Globe per il miglior film straniero nel 1977 e la candidatura agli Oscar. Si torna a Hollywood venerdì 11 settembre con “I duellanti”, primo film di Ridley Scott, tratto dal racconto di Joseph Conrad Il duello, mentre il week end conclusivo è all’insegna del cinema italiano, con “La famiglia” di Ettore Scola sabato 12 settembre e “Nuovo Cinema Paradiso” di Giuseppe Tornatore nell’ultima serata di domenica 13 settembre, vera e propria dichiarazione d’amore al cinema con la struggente colonna sonora di Ennio Morricone, vincitore del Gran Prix Speciale della Giuria di Cannes nel 1989.

Le proiezioni si svolgeranno seguendo i protocolli di sicurezza anti Covid-19: i posti saranno a sedere e numerati e per accedere alla platea è obbligatorio prenotarsi tramite il sito www.boxerticket.it. È obbligatoria la mascherina facciale ed è obbligatorio il rispetto del distanziamento fisico. Le prenotazioni sono attive dalle ore 19:00 di lunedì 31 agosto 2020. Le persone non deambulanti e le persone ipovedenti possono richiedere il posto a loro riservato contattando il numero telefonico 342/5102859 o scrivendo all’indirizzo mail studios@studiosonline.it

Per ulteriori informazioni: Studio’s 342/5102859.