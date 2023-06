Torna "Cinema sotto le stelle" alla Polisportiva Villa d'Oro

Si ripete anche questa estate il “Cinema sotto le stelle” nel giardino della Polisportiva Villa D’oro di Modena, una rassegna con alcuni dei titoli più iconici degli ultimi anni da guardare bevendo un drink e chiacchierando, tutti a ingresso gratuito con tessera Arci.

Si parte giovedì 29 giugno con l’acclamato “Lady Bird” di Greta Gerwig, un’opera generazionale e universale che racconta la storia di Chirstine, interpretata da Saoirse Ronan, e del percorso che fa per accettare se stessa e il suo nome. Giovedì 6 luglio sarà la volta di “Un affare di famiglia” di Hirokazu Koreeda che ci porta un’amara analisi delle disuguaglianze sociali, partendo dall’idea di famiglia e del libero arbitrio che ci porta a sceglierla. Il 13 luglio arriva “BlacKkKlansman” di Spike Lee, la storia vera di un poliziotto afro-americano che riuscì a entrare nel Ku Klux Klan come infiltrato. Con Adam Driver e John David Washington.

A chiudere la rassegna sarà “Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)” di Alejandro G. Iñárritu, che racconta le fragilità dell’animo umano in una esperimento di meta-cinema che è rimasto nella storia. Cast stellare con Michael Kiton, Emma Stone ed Edward Norton.

Apertura accessi per la proiezione alle 20.45, non ci sono prenotazioni quindi si consiglia di arrivare in anticipo (ingresso fino a esaurimento posti). Tutta la sera bar aperto con possibilità di bere e mangiare. La rassegna è curata da Città futura insieme ad Arci Modena e Polisportiva Villa d’Oro e con il patrocinio del Comune di Modena. Per info: www.arcimodena.org oppure instagram città futura.