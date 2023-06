“Cinema Sotto le Stelle”: a Sassuolo torna la rassegna a partire dal 4 luglio

Appuntamento ormai tradizionale che si ripete anche quest’anno con il “Cinema Sotto le Stelle”, dal 4 luglio in Piazzale Della Rosa a Sassuolo. La rassegna cinematografica è promossa dal Comune col sostegno della Fondazione di Modena, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna ed è organizzata dall’Associazione Culturale “Quelli del ’29” con la direzione artistica Paolo Di Nita. Fino al 30 agosto saranno proiettati sul grande schermo sassolese, incorniciato dal Palazzo Ducale, i titoli che hanno rappresentato il meglio della stagione cinematografica.

L’offerta comprende la rassegna principale, coi titoli di maggior successo, oltre a serate dedicate ai più giovani e ad alcuni eventi speciali, primo fra tutti la doppia proiezione della premiere di "Ieri, Oggi e Carani", prevista il 4 luglio alle ore 21.30, e in replica il 27 agosto: la docu-serie sulla storia del Teatro Carani realizzata da TILT Associazione Giovanile APS, con il contributo del Comune di Sassuolo e il sostegno della Fondazione di Modena. Per il 23 agosto è previsto invece l'evento speciale Vampyr (proiezione con sonorizzazione dal vivo).

Tutte le proiezione avranno inizio alle ore 21.30; il costo del biglietto sarà 6,50 €, ridotto 5,00 € per under 18, over 65, militari, invalidi civili, mentre sarà gratuito per persone con invalidità certificate e bambini sotto i 3 anni di età. E' inoltre previsto un ingresso promozionale a 3,50 € valido per tutte le fasce d’età per i film contrassegnati dalla campagna del Ministero della Cultura Cinema Revolution, mentre la Rassegna di Cinema d'Autore e le proiezioni- evento di “Ieri, Oggi, Carani” sono ad ingresso gratuito.

I titoli

martedì 04-07-23 Ieri, Oggi, Carani - GRATUITA

mercoledì 05-07-23 Il Grande Giorno

domenica 09-07-23 Tre di troppo

martedì 11-07-23 Super Mario Bros

mercoledì 12-07-23 La California GRATUITA con la regista

domenica 16-07-23 Quanno Chiove GRATUITA con il regista

martedì 18-07-23 Creed III

mercoledì 19-07-23 Rapito

domenica 23-07-23 Le Otto Montagne

lunedì 24-07-23 Infinito: L'universo di Luigi Ghirri GRATUITA con il regista

martedì 25-07-23 Indiana Jones 5

domenica 30-07-23 Grazie Ragazzi

lunedì 31-07-23 Una storia in punta di penna sottile GRATUITA

martedì 01-08-23 Air - la storia del grande salto

mercoledì 02-08-23 SpiderMan: Across The SpiderVerse

domenica 06-08-23 Il primo giorno della mia vita

mercoledì 09-08-23 Guardiani della Galassia 3

giovedì 10-08-23 Il colibrì

domenica 13-08-23 John Wick 4

martedì 15-08-23 L’ultima notte di Amore

mercoledì 16-08-23 L'esorcista del papa

giovedì 17-08-23 The Fabelmans

domenica 20-08-23 The Whale

lunedì 21-08-23 Barbie

martedì 22-08-23 La stranezza

mercoledì 23-08-23 Vampyr (sonorizzazione dal vivo) SPECIALE

giovedì 24-08-23 Avatar le vie dell'acqua

domenica 27-08-23 Ieri, Oggi, Carani GRATUITA

lunedì 28-08-23 Emily

martedì 29-08-23 Mission Impossible 7

mercoledì 30-08-23 Mission Impossible 7 (replica)