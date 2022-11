Torna nel weekend Cioccolamberto, il Festival del Cioccolato a Spilamberto

Torna, nel weekend del 26 e 27 novembre, Cioccolamberto, la fiera del cioccolato di Spilamberto. L’evento, organizzato dall’associazione Le Botteghe di Messer Filippo con il patrocinio del Comune di Spilamberto, si svolgerà nel cuore storico del paese tra Piazza Rangoni, ai piedi della rocca medioevale, Piazza Roma e Corso Umberto I.

Il cioccolato sarà protagonista in tutte le sue sfaccettature con degustazioni, mercatini con le più originali creazioni accanto alla grande tradizione, laboratori ed esperienze pratiche offerte dai migliori maestri Cioccolatieri da tutta Italia, show cooking musica live ed infine gli artisti di strada.

Sulla scia dell’edizione del 2021, anche quest’anno ci sarà spazio per il golosissimo Amaretto di Spilamberto, all’interno di un progetto creato con il sostegno di Lapam Confartigianato e di tutte le realtà del territorio.

L’appuntamento è per sabato 26 e domenica 27 novembre, dalle ore 10 alle ore 20, per la terza edizione del Festival del Cioccolato di Spilamberto. L’ingresso è gratuito, per tutte le informazioni sono disponibili i seguenti recapiti: info@feednfood.it, telefono 3335665874.