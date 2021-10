Torna a Carpi "Cioccolato in Piazza", un dolce weekend nella Città dei Pio

Il weekend più dolce dell'anno sta per tornare: da venerdì 22 a domenica 24 ottobre sul rialzato di piazza Martiri, a Carpi, sarà di nuovo Cioccolato in Piazza, la manifestazione organizzata da SGP Eventi, giunta alla dodicesima edizione e ormai considerata un must per tutti i golosi e gli appassionati del genere. Nel cuore di Carpi, artigiani e maestri cioccolatieri sempre attenti alle materie prime di alta qualità dei prodotti, dalle famose praline alle tradizionali tavolette, dai cremini ai maccarons e ancora, tartufi, confetti e specialità regionali.

Non poteva mancare il Piemonte, rappresentato dai dragees, ovvero praline con un cuore di frutta (generalmente secca o disidratata) ricoperte da uno strato di cioccolato fondente, al latte, bianco o rosa, oltre che amaretti, fontane ai tre cioccolati in cui poter affogare waffle appena sfornati e i cunesi: con gusti assortiti e gli immancabili al rum.

Dal Veneto non mancheranno i tartufi al cioccolato, frutta candita ricoperta, cremini alla gianduia e tante creme spalmabili

Dalla Toscana ricciarelli e panforte e anche la Torta Pistocchi: da oltre 30 anni la famiglia Pistocchi produce questa torta che unisce alla semplicità degli ingredienti il gusto dei sapori della tradizione toscana. La versione originale, che sarà presente a Carpi, si compone di soli tre ingredienti: un’intensa spolverata di cacao con un cuore morbido di latte e cioccolato. Un’esplosione di gusto avvolgente scaturito dalla fusione di cinque cioccolati. Verrà proposta anche la versione senza lattosio.

Dalla Calabria cremini al cioccolato: oltre trenta gusti di cremini come mou, cocco e nocciola, cannella, rum e il famoso croccante al miele di mandorle e pistacchio con le sue varianti ai cioccolati fondente, bianco e al latte.

E ancora tartufi assortiti al pistacchio, nocciola, cocco, biscotto; nocciolati: al latte, bianco, fondente, peperoncino, zenzero, arancio, limone. Soggetti in cioccolato, snack salati agli arachidi e snack ai frutti di bosco. Scorze di arancio, limone e zenzero glassate al cioccolato e leccalecca con cioccolato Ruby.

Il tutto presentato sul rialzato della piazza principale della Città dei Pio, all'interno di strutture a pagoda illuminate a festa, che concorreranno a formare la giusta ambientazione per un evento straordinario. Una fiera incentrata sul dolce, capace di sorprendere con la sua infinità di prodotti diversi, grazie alla vasta gamma di declinazioni in cui verrà proposto il cioccolato.

Condividete la vostra esperienza con foto e stories su Facebook e instagram taggando @cioccolatoinpiazzacarpi. Ingresso libero. Orario continuato dalle 10 alle 20.00.



