Un'intera settimana di spettacoli al Parco Amendola con il Cirque Bidon

“A ognuno i suoi sogni” è il titolo dello spettacolo che il leggendario Cirque Bidon, compagnia francese che si sposta su carrozze trainate da cavalli, porterà al parco Amendola, dal martedì 4 a martedì 11 luglio, nell’ambito del programma dell’Estate modenese. Un viaggio poetico, in cui il teatro si mescola alla danza e al circo, i momenti esilaranti ai momenti lirici, il sogno alla realtà e in cui la magia è amplificata dalla musica originale eseguita dal vivo con violino, fisarmonica, sax, clarinetti e percussioni.

Nata negli anni ’70 e diretta da allora da François Rauline, detto “Bidon”, la compagnia porta sulla “pista” creata dalle carrozze che diventano anche scenografia, canzoni, coreografie, mimo, musica, clownerie, acrobati e funamboli per mostrare e condividere l’urgenza di seguire i propri sogni e di realizzarli a tutti i costi, anche sbagliando, anche facendo da sé, anche combattendo contro la realtà. A cura di Ater Fondazione e Teatro Necessario Circo, lo spettacolo inizia tutte le sere alle 21.30, i posti a sedere sono sulla gradinata e sui tappeti e si consiglia di portarsi un cuscino da casa per stare più comodi. I biglietti sono in vendita sul sito dell'evento, sul circuito vivaticket e ogni giorno di spettacolo dalle 20.30.

Il Cirque Bidon ha fatto della vita a contatto con la natura, della mobilità dolce e dell’arte come fatto comunitario la propria filosofia e pratica artistica. Un esempio di questo approccio sono le splendide carrozze in legno, costruite a mano e trainate da cavalli che vengono usate per il trasporto delle scene e della compagnia e che diventano alloggio per gli artisti e i tecnici. Le carrozze diventano anche scenografia per lo spettacolo, una delle caratteristiche della proposta artistica del Cirque Bidon, infatti, è la capacità di integrarsi con lo spazio pubblico mettendosi in contatto diretto e in dialogo poetico con l’ambiente circostante e con le comunità residenti.

Il tour del Cirque Bidon in Emilia Romagna è realizzato da Ater Fondazione e Teatro Necessario Circo - Centro di Produzione di Circo Contemporaneo, con il sostegno di Regione Emilia - Romagna e Ministero della Cultura, il contributo di Fondazione Nuovi Mecenati e di tutti i Comuni coinvolti nel tour oltre a numerose organizzazioni e sponsor locali.