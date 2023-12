"Le cirque invisible" della coppia Thierrée-Chaplin al Teatro Comunale di Carpi

Non si è ancora spenta l’eco delle risate e degli applausi tributati ieri pomeriggio all’ultima replica di “Mine vaganti”, che la stagione del Teatro Comunale offre domani, martedì 19 dicembre, un’altra interessante proposta: sarà di scena infatti il “Le cirque invisible” di Jean Baptiste Thierrée e Victoria Chaplin, figlia dell’indimenticabile Charlie (che prima di diventare “Charlot” era stato anche un artista circense) e nipote di Eugene O’Neill.

La serata, secondo appuntamento della rassegna “Danza… e circo”, presenterà il cavallo di battaglia della coppia Thierrée-Chaplin, che fu a Carpi giusto vent’anni fa: una sequenza esilarante di «trucchi, battute, gag, acrobazie», per attraversare, con ironia ma altrettanta abilità, i luoghi comuni dei “maghi” d’un tempo, fra donne tagliate a metà, bolle di sapone, concerti per bicchieri, tegami e cucchiai, e giochi di prestigio vari.

Firmato a quattro mani in ogni aspetto (soggetto, regia e interpretazione), lo spettacolo è di difficile definizione, si legge nelle note, « ma se si dovesse riassumere in breve ciò che "Le cirque invisible" rappresenta, probabilmente la parola esatta per farlo sarebbe "magia". Magia non come abile prestidigitazione, ma la magia a cui si credeva da bambini, quella che questo mondo sempre più tecnologizzato e frenetico sta cancellando. » In scena, Victoria e il marito si trasformano così in acrobati, fantasisti, illusionisti, funamboli, prestigiatori, clown e musicisti « di questo circo immaginario, di questo volo della fantasia, » davanti al quale « lo spettatore deve dimenticare la razionalità e lasciarsi trasportare dalla leggerezza e dalla bravura di questi due artisti straordinari, » in un incantesimo teatrale per un pubblico di tutte le età, fra il surreale e la parodia.

Sipario ore 21.00. La Direzione del Teatro ricorda che fino al 31 dicembre sono utilizzabili i “voucher” per gli spettacoli annullati causa Covid o altre ragioni. Inoltre sono ancora in vendita i cosiddetti “abbonamenti liberi”, cioè un “carnet” di almeno cinque spettacoli, a sconto crescente, senza diritti di prevendita e a posto variabile. Per gli spettacoli serali la biglietteria del Teatro apre alle 18, in occasione di repliche diurne un’ora prima dell’inizio.

Informazioni: InCarpi, piazza dei Martiri 64 (Cortile d’Onore del Palazzo dei Pio), incarpi@comune.carpi.mo.it.it 059649255; https://teatrocomunale.carpidiem.it.